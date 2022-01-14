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İngiltere’de Karantina Süresi 5 Güne Düşürüldü

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Corona virüsü nedeniyle toplam can kaybının 150 bini aştığı İngiltere'de karantina sürelerinin 5 gün olarak uygulanması kararı verildi.
İngiltere’de Karantina Süresi 5 Güne Düşürüldü

Corona virüsün Omicron varyantının etkisini en çok hissettirdiği ülkelerden İngiltere’de toplam can kaybı 150 bini aşarken, karantina süreleriyle ilgili yeni bir karar devreye alındı.

Buna göre, ülkede tavsiye edilen karantina süresi 7 günden 5 güne düşürüldü. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, “Özgürlüklerimiz üzerinde uygulanacak herhangi bir kısıtlama, son çare olmalıdır” ifadeleriyle kararı duyururken, söz konusu kararın ‘ekonomik faaliyeti’ artırmak için alındığı belirtildi.

Söz konusu kararın pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı açıklandı.

ÖLÜM SAYISI 150 BİNİ GEÇTİ

Covid-19’a yakalananların üçte ikisinin, karantinanın beşinci gününün sonunda ‘bulaşıcılık özelliğini yitirdiğini’ belirten Javid, “İnsanların karantinadan güvenli bir şekilde çıkmalarına yardımcı olmak için inşa ettiğimiz test kapasitesini kullanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Aralık ayında, İngiltere’de 10 gün olan karantina süresi 7 güne indirilmişti.

İngiltere’de corona virüs salgınında günlük vaka sayıları 100 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hükümetin açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte 109 bin 133 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 967 bin 817’ye yükseldi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 335 kişinin hayatını kaybederken, toplam can kaybı 151 bin 342’ye ulaştı.

İngiltere'de salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı 4 Ocak’ta 218 bin 724 vakanın tespit edilmesi ile en yüksek günlük can kaybı ise geçtiğimiz yıl 20 Ocak'ta bin 820 ölüm olarak kayda geçmişti.

Öte yandan İngiltere, son 24 saatte 126 bin 632 kişiye 3. Doz aşının uygulanması ile 12 yaştan büyük nüfusun yüzde 62,7'sinin 3 doz aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 30 bin 340 kişiye 2’inci doz, 19 bin 520 kişiye ise ilk doz Covid-19 aşısı uygulandığı açıklandı.

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