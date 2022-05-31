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İngiltere’de kış uyarısı: 6 milyon ev elektriksiz kalabilir

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İngiltere’de kış uyarısı: 6 milyon ev elektriksiz kalabilir
İngiltere’de kış uyarısı: 6 milyon ev elektriksiz kalabilir

İngiltere merkezli The Times gazetesi, Rusya’nın Avrupa’ya gaz arzının durması halinde bu kış altı milyon kadar İngiliz hanesinin elektrik kesintisine maruz kalabileceğini yazdı.
The Times, İngiltere’de yayımlanan bir rapora atıfta bulunduğu haberde Avrupa’yı bekleyen olasi bir enerji krizinde, ülkeyi bekleyen kesintileri yazdı.

AB’nin artan talebi nedeniyle Norveç’ten doğalgaz ithalatının önümüzdeki kış yarıya düşebileceğini söyledi. İngiltere, toplam tedarikinin yaklaşık yarısını İskandinav ülkesinden satın alıyor.

Birleşik Devletler ve Katar gibi büyük üreticilerden gelen sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatlarının da bu kış yarıya düşebileceği konusunda uyaran Birleşik Krallık hükümeti, yakıt tedariki için şiddetli küresel rekabete işaret etti.

Bu arada, iki ülke kendi taleplerini karşılamakta zorlandıkça, Hollanda ve Belçika’dan gelen enterkonnektörler de kışın kesilebilir.

Kömür ve nükleer santral çalışma süresini uzatma planı

Rus petrolünün ithalatını yıl sonuna kadar sona erdirme sözü veren İngiltere, şimdi kömür ve eskiyen nükleer santrallerinin ömrünü uzatarak elektrik arzını artırmaya çalışıyor.

Böylece, Somerset nükleer santrali Hinkley Point B’nin ömrü, 50 yıllık tesisin bu yaz hizmet dışı bırakılması planlarına rağmen 18 ay uzatılabilir.

Rapora göre, ağır sanayi tesislerine gaz kullanmayı bırakmaları söylenebilirken, İngiltere’deki gazla çalışan elektrik santralleri sınırlı kaynakları korumak için kapatılabilir.

Bunun, hafta içi sabahları ve akşamları yoğun saatlerde İngiliz haneleri elektrik kesintilerine maruz kalmasıyla sonuçlanabileceği bildiriliyor.

Raporda, Rusya’nın AB’ye doğal gaz arzını tamamen kesmesi halinde, kesintilerin Aralık ayında başlayarak üç ay sürebileceği ve hem hafta içi hem de hafta sonu olabileceği belirtildi.

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