  • BIST 2.038,06
  • Altın 832.612
  • Dolar 13.6544
  • Euro 15.4866
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

İngiltere'de Kısıtlamalar Kalktı

» »
Bilim Kurulu Üyeleri İsyan Etti: İnsanların Üçte Birini Öldürecek
İngiltere'de Kısıtlamalar Kalktı

İngiltere'de yaklaşık 2 yıldır devam eden koronavirüs kısıtlamaları başbakan Boris Johnson tarafından kaldırıldı. SAGE kısaltmasıyla da bilinen bilim kurulu üyelerinden karara tepki geldi. Bilim insanları konu ile ilgili, "Sıradaki Covid-19 varyantı, hastalanan bireylerin üçte birini öldürebilir" uyarısında bulundu.

İngiltere'de başbakan Boris Johnson'ın Covid-19 yasaklarını kaldırması hem ülkede hem de dünya genelinde gündem olmaya devam ediyor.

BAŞBAKANA RAPOR SUNULDU

Johnson'ın yaklaşık 2 yıldır devam eden kısıtlamaları, "Covid-19'la yaşama stratejisi" kapsamında kaldırma kararını bugün açıklaması beklenirken, İngiliz bilim kurulu üyeleri (SAGE) tarafından Johnson'a bir rapor sunulduğu ortaya çıktı.

BİLİM KURULU ÜYELERİ BİLİMSEL OLARAK AÇIKLADI

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, bilim kurulu üyelerinin Covid-19'un yeni varyantlarının çok sayıda ölüme sebebiyet verebileceğini bilimsel olarak açıkladı.

KISITLAMALARIN KALDIRILMASI DAHA ÖLÜMCÜL BİR VARYANTA SEBEBİYET VEREBİLİR

Raporda, "Omicron varyantının daha hafif olması sadece bir şans. Yetkililer virüs ortadan kalkmış gibi davranamaz" ifadesi kullanıldı. Hazırlanan raporda, Covid-19 kısıtlamalarının erken kaldırılmasının yeni ve daha ölümcül bir varyanta sebebiyet verebileceği de kaydedildi.

"ÖLÜM ORANI YÜZDE 35'E ÇIKABİLİR"

Bilim kurulu üyeleri tarafından hazırlanan raporda, "Covid-19'un ve gelecekteki varyantların uzun vadedeki etkileri henüz bilinmediği için kısıtlamalar devam etmeli. Sıradaki Covid-19 varyantı bulaştığı insanların üçte birini öldürebilir" denildi.

Bilim kurulu üyelerinin tartıştığı raporlardan birinde ise Covid-19'un insanları öldürme oranının yüzde 10 seviyelerinde olduğu belirtilirken MERS virüsü gibi bir salgının ortaya çıkmasında ise virüsün öldürme oranının yüzde 35 seviyelerine çıkabileceği öne sürüldü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Johnson: Rusya 1945'ten Bu Yana Avrupa'daki En Büyük Savaşı Planlıyor20 Şubat 2022 Pazar 12:16
  • İngilitere Başbakanı Johnson: Putin'in Niyetini Tam Olarak Bilmiyoruz Fakat Alametler Korkunç19 Şubat 2022 Cumartesi 19:00
  • Londra’nın Simgesi Big Ben İçin Geri Sayım Başladı19 Şubat 2022 Cumartesi 13:26
  • İngiltere, Vatandaşlarına Belarus'a Seyahat Etmemeleri Uyarısı Yaptı18 Şubat 2022 Cuma 21:50
  • İngiltere’deki Eunice Fırtınasında Tüm Zamanların En Şiddetli Rüzgarı Kaydedildi18 Şubat 2022 Cuma 18:26
  • İngiliz Polisi, 'Akıllı Su' Denilen Adli İşaretleme Spreyi Dağıtarak Kadınları Şiddetten Koruyor18 Şubat 2022 Cuma 16:54
  • Londra’nın simgesi Big Ben için geri sayım başladı18 Şubat 2022 Cuma 12:31
  • İngiltere 'Putin'in işgal planı' diye kurgu harita yayımladı18 Şubat 2022 Cuma 12:13
  • İngiltere, Rusya nedeniyle 'altın vize' uygulamasını durdurdu17 Şubat 2022 Perşembe 22:00
  • Kraliyet ailesinde para krizi: Hepsi zan altında17 Şubat 2022 Perşembe 13:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti