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İngiltere'de Kısmi Karantina 3 Hafta Uzatıldı

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İngiltere'de Kısmi Karantina 3 Hafta Uzatıldı
İngiltere'de Kısmi Karantina 3 Hafta Uzatıldı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatılmasına karar verildi.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, alınan önlemlerin virüsün yayılmasını yavaşlatmakta başarılı olduğunu ancak genel tablonun karışık bir resim sunduğunu söyledi.

Virüsün bulaşma hızının yavaşlatılmasında hala hedeflenen orana ulaşılmadığını belirten Raab, "Sosyal mesafe önlemlerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, virüsün yayılmasında ikinci bir zirve tehlikesine yol açabilir. Bu nedenle mevcut tedbirler önümüzdeki 3 hafta daha yürürlükte kalmalı." dedi.

"KORONAVİRÜSE İKİNCİ BİR ŞANS VERİLMEMELİ"

Hükümete verilen tavsiyenin, yürürlükteki önlemlerden herhangi birinin gevşetilmesinin halk sağlığını riske atacağı ve ekonomiye zarar vereceği yönünde olduğunu kaydeden Raab, "Şu anda yapabileceğimiz en kötü şey önlemleri çok erken gevşetmek olurdu." diye konuştu.

İngiltere'nin salgınla mücadelesinde "hassas bir aşamada" olduğunu vurgulayan Raab, "koronavirüse ikinci bir şans verilmemesi" gerektiğini ifade etti.

ÖNLEMLER

İngiltere'de 23 Mart'ta 3 haftalığına alınan kararlara göre, vatandaşlar ancak temel ihtiyaçlar için alışverişe gitmek, tek başına veya hane halkıyla günde bir kez spor yapmak, ihtiyacı olanlara yardım etmek ve işe gitmek için sokağa çıkabiliyor.

Ayrıca eczaneler ve marketler harici tüm ticari işletmeler kapatılırken, cenaze törenleri hariç tüm sosyal etkinliklere de yasak getirilmiş durumda.

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