  • BIST 4.887,10
  • Altın 1055.822
  • Dolar 18.6266
  • Euro 19.4733
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

İngiltere’de KKTC bayrağı için nöbet sekiz aydır devam ediyor

» »
İngiltere’de KKTC bayrağı için nöbet sekiz aydır devam ediyor
İngiltere’de KKTC bayrağı için nöbet sekiz aydır devam ediyor

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA), Londra Waltham Forest Belediyesi (LBWF) Meclis binasına asılan KKTC bayrağı için haftalık nöbetin devam ettiğine işaret ederek, konseyinKıbrıslı Türklerin eşit hakları için savaşmaya devam edeceğini vurguladı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, 15 Kasım 2021 sabahı Londra Waltham Forest Belediyesi (LBWF) Meclis binasının önünde KKTC bayrağı çekildiği hatırlatılarak, bunun Kıbrıslı Türklerin Meclis ile müzakereden sonra yapılan anlaşma sonucunda gerçekleştiği kaydedildi.

“Bayrağımızın belediye binası önünde dalgalanmasını görmek topluluğumuz için gurur verici bir andı” denilen açıklamada, daha sonra Kıbrıslı Rum yetkililerinin, Belediye Meclis Başkanı Grace Williams’ı telefonla aradığı ve Meclis Başkanının emriyle bayrağın indirildiği ifade edildi.

Buna karşılık Kıbrıslı Türklerin Aralık 2021 ve Mart 2022’de protesto düzenlediği hatırlatılan açıklamada, daha sonra LBWF Meclis binasının önünde bulunan Fellowship Square Meydanı’nda haftada bir gün nöbet tutma fikrinin ortaya çıktığı belirtildi.

 

-“Amaç Kıbrıslı Türkler için eşit haklar talep etmek”

CTCA Genel Sekreteri Nejla Clements ve Embargoed.org veznedarı James Clements çiftinin, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren bu konuda dava açılana kadar her hafta iki saatlik nöbet başlattığı belirtilen açıklamada, amacın, Kıbrıslı Türkler için eşit haklar talep etmek olduğu vurgulandı.

Uygun bir yasal dava açılana ve önlem alınana kadar nöbetin sürdürülmesinin planlandığı kaydedilen açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin eşit hakları için her zaman savaşacağız” denildi.

Açıklamada, Konsey Başkanı ve Embargoed.org Başkanı Fahri Zihni’nin de, Nejla ve James Clements’e bu amaca aktif bağlılıkları için yürekten teşekkürlerini ilettiği ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cuımhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın etkinliğine katıldı28 Kasım 2022 Pazartesi 11:36
  • Salatalıkta Zehir!28 Kasım 2022 Pazartesi 11:22
  • Küçükbaş hayvan üreticilerine çağrı!28 Kasım 2022 Pazartesi 11:08
  • Feyzioğlu güven mektubunu bugün Cumhurbaşkanı’na sunacak28 Kasım 2022 Pazartesi 10:49
  • Activia Ünilig’de normal sezon başlıyor28 Kasım 2022 Pazartesi 10:35
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak28 Kasım 2022 Pazartesi 10:21
  • Amcaoğlu: Türkiye ve KKTC’yi yok sayan projeler geçerli olmaz28 Kasım 2022 Pazartesi 09:11
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 28 Kasım 2022 Pazartesi28 Kasım 2022 Pazartesi 09:00
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar...28 Kasım 2022 Pazartesi28 Kasım 2022 Pazartesi 08:57
  • Kırsal kalkınma ihtiyaç analizi bölge toplantıları başlıyor27 Kasım 2022 Pazar 22:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti