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‘’İngiltere’de korona virüsten 241 Kıbrıslı Hayatını Kaybetti''

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‘’İngiltere’de korona virüsten 241 Kıbrıslı Hayatını Kaybetti''
‘’İngiltere’de korona virüsten 241 Kıbrıslı Hayatını Kaybetti''

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 241 Kıbrıslının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Nafiya Horozoğlu’nun açıklaması şöyle:

İngiltere’de şu ana kadar koronavirüs sebebiyle 241 Kıbrıslı hayatını kaybetti. Kıbrıslı Rumların sayısı 140'a yükselirken, Kıbrıslı Türklerin sayısı 85'e ulaştı ve bir Maronit vefat etti. Londra dışında hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı toplam 14. Bu sayılar kesin olarak bilinenler, bunların dışında sayılar olabilir.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tespit edilen korona sebepli can kayıpların toplam sayısı 18 bin 100’e yükseldi. İngiltere'deki Kıbrıslılar, Covid-19 vakalarının %5.5'ini oluşturmakta.

Dünya çapında yaşanan pandemi özellikle İngiltere’de yaşayan etnik azınlık gruplarını ciddi bir şekilde etkilemeye devam ediyor. NHS tarafından paylaşılan verilere göre İngiltere’de koronadan ölen her 100 kişiden 16’sı etknik azınlık grubundan. Özellikle sağlıkçıların yarısından çoğunun Afrikalı veya Güney Asyalı göçmen kökenli insanlardan olduğunu ve ölenlerin yarısından çoğunun da bu kesimden olduğu açıklandı. Öte yandan, Kıbrıslılardaki ölüm oranı düşündürücü bir noktaya yükselmiştir.

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