  • BIST 1.560
  • Altın 399,247
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKA3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

İngiltere'de Koronavirüs Vakalarındaki Günlük Artış Yavaşlıyor

» »
 İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri, koronavirüs vaka sayılarının artış hızındaki düşüşün devam ettiğini gösteriyor.
İngiltere'de Koronavirüs Vakalarındaki Günlük Artış Yavaşlıyor

 İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri, koronavirüs vaka sayılarının artış hızındaki düşüşün devam ettiğini gösteriyor.

12 Şubat'ta sona eren bir haftalık veriler, önceki haftalara kıyasla test sonucu pozitif çıkanların sayısının azaldığını ortaya koyuyor.

Ancak uzmanlar, şu anda virüsü taşıyan yaklaşık 553 bin kişi olduğuna dikkat çekerek, enfeksiyon seviyelerinin yüksek kalmayı sürdürdüğü uyarısı yapıyor.

İngiltere'de en güncel günlük verilere göre, Cuma günü son 28 gün içerisinde koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hayatını kaybedenlere sayısı 533 kişi daha eklendi. Böylece toplam can kaybı 119 bin 920'ye ulaştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prens Harry Ve Eşi Düşes Meghan Markle İkinci Çocuklarını Beklediklerini Açıkladı15 Şubat 2021 Pazartesi 13:45
  • Birleşik Krallık’ta “Kıbrıs’ın Geleceği” Tartışılacak12 Şubat 2021 Cuma 11:16
  • Sevgililer Günü:Covid döneminde 'romantik ilişki dolandırıcılığı' arttı10 Şubat 2021 Çarşamba 23:27
  • Britanya’da ‘corona’ aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 10 milyonu aştı05 Şubat 2021 Cuma 23:30
  • İngiltere'de Otellerde 10 Günlük Zorunlu Karantina Uygulaması 15 Şubat'ta Başlayacak05 Şubat 2021 Cuma 17:58
  • İngiltere'de yeni Covid tedavisi denemesi: Birinci ve ikinci dozlarda farklı aşılar kullanılıyor04 Şubat 2021 Perşembe 21:02
  • 10 aydır komada olan gencin salgından haberi yok: Bu sırada iki kez Covid-19 geçirdi02 Şubat 2021 Salı 21:32
  • İngiltere'de dünyanın ilk hava taksi limanı kurulacak31 Ocak 2021 Pazar 21:09
  • İngiltere’de işsizlik 2015'in ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı26 Ocak 2021 Salı 20:59
  • İngiliz Youtuber, doğum yaptıktan bir gün sonra Koronavirüs nedeniyle komaya girdi26 Ocak 2021 Salı 20:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti