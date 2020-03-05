İngilizler kendilerini koronavirüse karşı korumak için yeni yollar arıyor. Maskeler, öksürme ve hapşırma yoluyla ortaya çıkan büyük damlacıkların yayılımını engelleyebilir.

Avrupa'da yayılan ve durdurulamayan koronavirüsten korkan İngiliz vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Günlük hayatlarına devam etmeye çalışan vatandaşlar, korkudan kafalarına plastik torbalar, kutular ve gaz maskeleri takıp koronavirüsten korunmaya çalıştı