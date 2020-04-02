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İngiltere'de koronavirüsten bir Kıbrıs'lı Türk daha hayatını kaybetti

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Koronavirüs salgınından bu sabah Londra'da Hatice Yusuf Veci de hayatını kaybetti...
İngiltere'de koronavirüsten bir Kıbrıs'lı Türk daha hayatını kaybetti

Bu sabah Londra’daki North Middlesex Hastahanesi’nden bir ölüm haberi daha geldi.

Hayatını Kuzey Londra’nın Haringey bölgesinde sürdüren 85 yaşındaki Hatice Yusuf Veci yakalandığı koronavirüsten hayatını kaybetti.

Aslen Kıbrıs’ın Akıncılar köyünden olan Hatice Yusuf Veci, 1950’li yıllardan beri Londra’da yaşıyordu.

İNGİLTERE’DE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN TÜRKİYE KÖKENLİLER

Hayri Ergönül, İlyas Güngör, Hacı Ali Doğuş, H.E., Melik Ejder Ülkümen, Serkan Aydın, Hüseyin Arslan, Ali Kalaycı ve Mahmut Özcan.

KIBRISLI TÜRKLER

Ahmet Raşit, Elmaziye Kamil, Yıldıray Faik, Mustafa Ahmet, Kamil Ahmet, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Güney Osman Tarzan, Doğan Konkurt(Ahmet), Safi Levent, Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf Şuft, Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan, Rahme Erodğan Tayip, Fezile Mustafa, Arif Niyazi, Samime Bilginer, Çetin Çetinkaya, Serdar Balı, Tayfun Salih, Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin ve Hatice Yusuf Veci.

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