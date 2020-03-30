İngiltere’de koronavirüsten bir Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere’de bugün biri Kıbrıslı Türk olmak üzere toplam 5 Türk hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkün Queens's hastanesinde tedavi gören 77 yaşındaki G.T. olduğu ve G.T.'nin aynı zamanda şeker hastası olduğu öğrenildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybeden diğer Türklerin 49 yaşında H.O.D. ve 78 yaşındaki M.E. olduğu öğrenilirken, Kuzey Londra bölgesinde bulunan North Middlesex Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybeden 93 yaşındaki H.E.'nin de cenazesinin Türkiye'de toprağa verileceği açıklandı.

78 yaşındaki S.L.'nin ise 50 yıldır Tottenham bölgesinde yaşadığı ve kaldığı kimsesizler yurdunda hayatını kaybettiği belirtiliyor.