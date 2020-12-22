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İngiltere’de Koronavirüsün Yeni Türü Tehlike Saçıyor

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NERVTAG, ülkede koronavirüsün daha bulaşıcı bir türü olarak tespit edilen yeni türünün, çocuklar arasında daha da bulaşıcı olabileceğini açıkladı.
İngiltere’de Koronavirüsün Yeni Türü Tehlike Saçıyor

İngiltere’de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür koronavirüs (VUI-202012/01) hakkında, Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu’ndan (NERVTAG) açıklama geldi.

Oxford Üniversitesi'nde Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü ve NERVTAG Başkanı Peter Horby, “Artık bu türün, şu anda Birleşik Krallık'ta bulunan diğer virüs türlerine göre daha fazla bulaşma ihtimali olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

“ÇOCUKLARI ENFEKTE EDİYOR”

Diğer bir NERVTAG üyesi ve epidemiyolojist olan Neil Ferguson ise “Çocukları enfekte etme eğiliminin daha yüksek olduğuna dair bir ipuçları var. Bunun üzerine herhangi bir nedensellik kurmadık, ancak bunu verilerde görebiliyoruz. İleride nasıl davrandığını görmek için daha fazla veri toplamamız gerekecek.” dedi.

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