  • BIST 94.255
  • Altın 360,557
  • Dolar 6,7595
  • Euro 7,3470
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

İngiltere'de koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbalarıyla çalışan hemşireler koronavirüse yakalandı

» »
İngiltere'de koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbalarıyla çalışan hemşireler koronavirüse yakalandı
İngiltere'de koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbalarıyla çalışan hemşireler koronavirüse yakalandı

İngiltere'de kısa süre önce kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbaları giyerek hastalara bakmak zorunda kalan 3 hemşirenin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Başbakan Boris Johnson'un yoğun bakımda olduğu İngiltere'de kısa süre önce 3 hemşire kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbaları giyerek hastalara bakmak zorunda kalmıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Harrow bölgesindeki Northwick Park Hastanesi'nde çalışan 3 hemşirenin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Ayrıca aynı hastanede çalışan personele yapılan testlerin de yarısından fazlasının pozitif çıktığı aktarıldı.

3 hemşirenin vardiyalarında çöp torbası giyerek hastalara hizmet vermek zorunda kaldıkları sosyal medya fotoğraflarıyla ortaya çıkmıştı.

Hemşireler, salgının İngiltere'de zirve yapmadığı Mart ayı içinde çöp torbaları giyerek inisiyatif kullanmak zorunda kaldıklarını, Sağlık Bakanlığı'nın kendilerine kişisel koruyucu ekipman vermediği için başka seçenekleri kalmadığını belirtmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere Başbakanı Johnson’ı yoğun bakıma götüren süreç07 Nisan 2020 Salı 16:31
  • Yasağı ihlal edip 205 km yolculuk yaptı; gerekçesi: Ekmek Londra’da 1 sterlin daha ucuz07 Nisan 2020 Salı 15:36
  • Amerikan Enstitüsü'nün tahmini: İngiltere'de 66 bin ölüm görülebilir07 Nisan 2020 Salı 15:14
  • Johnson yoğun bakıma alındı07 Nisan 2020 Salı 15:10
  • Başbakan Johnson solunum cihazına bağlanmadı, oksijen desteği aldı07 Nisan 2020 Salı 11:20
  • Coronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı yoğun bakıma kaldırıldı06 Nisan 2020 Pazartesi 23:46
  • Johnson: Rutin testler için hastaneye gittim, iyi hissediyorum06 Nisan 2020 Pazartesi 19:59
  • Kraliçe 2. Elizabeth: Kararlı ve birlikte olursak bu hastalığın üstesinden geliriz06 Nisan 2020 Pazartesi 01:19
  • Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı06 Nisan 2020 Pazartesi 01:18
  • İngiltere'de Corona Virüs'ten 40 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti, işte isimler05 Nisan 2020 Pazar 22:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti