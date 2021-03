İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 30 milyon 151 bin 287'ye ulaştığı ve yetişkin nüfusun yüzde 57'sinin aşılandığı bildirildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 65 yaş üstündekilerin yüzde 95'ine Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtildi.

Ulusal Sağlık Servisinin (NHS) milyonlarca kişiye 12 haftalık doz aralığına uygun olarak ikinci doz aşıyı uygulamak için hazırlıklarını yaptığı kaydedilen açıklamada, 8 Aralık 2020-27 Mart 2021 arasında 30 milyon 151 bin 287 kişiye aşının ilk dozunun yapıldığı ve bunun yetişkin nüfusun yüzde 57'sine denk geldiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, aşının ikinci dozunu yaptıranların sayısının 3 milyon 527 bin 487'ye yükseldiği aktarıldı.

Ülkede 50 yaşın üstündekilere ve klinik olarak savunmasız olanlara ilk aşılarının 15 Nisan'a kadar yapılacağının aktarıldığı açıklamada, tüm yetişkinlere temmuzun sonuna kadar ilk doz aşının yapılması hedefinde ilerlendiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sağlık Bakanı Matt Hancock, Birleşik Krallık'ta 30 milyondan fazla kişinin aşılanmasının kendisini heyecanlandırdığını kaydetti.

Dün 650 bin kişinin aşılandığını belirten Hancock, salgından çıkışın tek yolunun aşı olduğunu ve aşının hayat kurtardığını sözlerine ekledi.

ÜLKEDE KOVİD-19 KAYNAKLI CAN KAYBI AZALIYOR

Öte yandan, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayıları düşmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı 126 bin 592'ye yükseldi. Böylece bir önceki haftaya göre Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında yüzde 31,7 azalma kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 3 bin 862 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 333 bin 42'ye yükseldi.

Hastanede tedaviye alınların sayısı da geçen haftaya göre yüzde 20,8 azalarak günlük 343 oldu.

Ülkede 4 bin 563 kişinin hastanede tedavisi sürüyor, bunlardan 615'i yoğun bakımda bulunuyor.

Avrupa'da üçüncü dalganın konuşulduğu bir dönemde İngiltere'de vakalar ve buna bağlı can kayıplarının azalmasında 5 Ocak'ta ilan edilen üçüncü karantina ve hızlı aşılama kampanyasının etkili olduğu belirtiliyor.