İngiltere'de Kovid-19 Ölümleri 28 Bin 734'e Yükseldi

İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 288 artarak 28 bin 734'e çıktı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock'un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 734, vaka sayısı 3 bin 985 artarak 190 bin 584 oldu.

Ülkede bir günde yapılan test sayısı 85 bin 186 olurken, toplam test sayısı da 1 milyon 291 bine ulaştı.

Hancock, hafta sonları sayıların genelde düşük çıktığını ve hafta içinde artmasını beklediklerini söyledi.

KORANAVİRÜS TAKİP UYGULAMASI

Bu arada Sağlık Bakanı Hancock, geliştirdikleri Kovid-19 takip uygulamasının, nüfusu yaklaşık 140 bin olduğu Wight Adası'nda denenmeye başlanacağını açıkladı.

Kişinin gösterdiği belirtileri gireceği cep telefonu uygulaması, yakın zamanda bu kişiyle temas kuranlara bir uyarı mes