İngiltere'de Kovid-19 Ölümleri 34 Bin 796'ya Çıktı

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 160 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 34 bin 796'ya ulaştı. Vaka sayısı ise 2 bin 684 artarak 246 bin 406 oldu.

Son bir günde 100 bin 678 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 2 milyon 682 bin 716'ya yükseldi.

Bu arada Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı konuşmada semptom gösteren 5 yaşından büyük herkesin artık test yaptırabileceğini açıkladı.

Hancock ayrıca hükümetin, enfekte olanların temas ettiği kişilerin bulunmasını amaçlayan takip programında çalıştırılmak üzere 21 bin personel istihdam ettiğini bildirdi.

Öte yandan Premier Lig kulüpleri, yarından itibaren küçük gruplar halinde antremana başlama kararı aldı. Antremanlarda oyuncuların sosyal mesafe kurallarına uyacakları ve birbirleriyle temas edecekleri çalışmalara izin verilmeyeceği kaydedildi.