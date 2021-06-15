İngiltere’de Kovid-19 Tedbirlerinin Tamamen Kaldırılması Kararı 4 Hafta Ertelendi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla ilgili son gelişmelere ilişkin baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile basın toplantısı düzenledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla ilgili son gelişmelere ilişkin baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 kısıtlamalarının tamamen kaldırılmasının şimdilik 19 Temmuz’a ertelendiğini belirten Johnson, söz konusu kararının 5 Temmuz Pazartesi günü tekrar gözden geçirileceğini kaydetti.

Johnson, bu kararın Hindistan (Delta) varyantının tehlikeleri göz önüne alındığında insanlara aşı yapılması için daha fazla zaman tanıyacağını söyledi.

“Enfeksiyon ve hastaneye yatış arasındaki bağlantı zayıflamış olsa bile kopmadı.” diyen Johnson, yoğun bakımdaki hasta sayısının da arttığına işaret etti.

Johnson, Kovid-19 vakalarının haftada yaklaşık yüzde 64 oranında arttığını ve en kötü etkilenen bölgelerde ise her hafta ikiye katlandığını bildirdi.

Söz konusu erteleme kararına göre, gece kulüpleri kapalı kalacak ve evden çalışabilen kişilerin ofise dönüşü teşvik edilmeyecek.

Sınırlamaların tamamen kaldırılmasını bekleyen İngilizler erteleme kararına tepki gösterdi. Başkent Londra’da karar sokak gösterileri ile protesto edildi.