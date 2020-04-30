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İngiltere'de Kovid-19'a Bağlı Olarak Son 24 Saatte 765 Can Kaybı Yaşandı

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İngiltere'de Kovid-19'a Bağlı Olarak Son 24 Saatte 765 Can Kaybı Yaşandı
İngiltere'de Kovid-19'a Bağlı Olarak Son 24 Saatte 765 Can Kaybı Yaşandı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı huzurevlerindeki ölümlerin de eklenmesiyle 26 bin 97'ye yükseldi.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, günlük basın toplantısında, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 Mart ile 28 Nisan arasında hastane dışında hayatını kaybeden 3 bin 811 kişinin ve son 24 saatteki 765 ölümün eklenmesiyle 26 bin 97'ye çıktığını bildirdi.

Raab, bugünden başlayarak açıklanan günlük ölüm sayılarına hastane dışı ölümlerin de dahil olacağını kaydetti.

Raab'ın verdiği bilgiye göre son 24 saatte yapılan 52 bin 429 test ile ülkedeki toplam test sayısı 818 bin 539'a yükselirken, pozitif vaka sayısı 4 bin 76 artışla 165 bin 221'e çıktı.

İngiliz hükümeti Nisan sonuna kadar günlük test sayısını 100 bine çıkarmayı vadetmişti.

İngiltere'de hükümet huzurevlerinde hayatını kaybedenlerin sayısını açıklamadığı için eleştirilerin hedefi olmuştu. Ülke genelinde 4 bin 516 huzurevi Kovid-19 salgını bildirmiş ancak bugüne kadar huzurevindeki ölümlerle ilgili bir resmi sayı açıklanmamıştı. Ülkede, bazı huzurevleri yakınında inşa edilen prefabrik morglar dikkat çekmişti.

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