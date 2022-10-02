İngiltere’de ‘Kral ve başbakan arasında gerilim’ iddiası

İngiltere’nin yeni Kralı 3. Charles’ın gelecek ay Mısır’da düzenlenecek iklim zirvesine katılmak istediği, ancak Başbakan Liz Truss’ın buna itiraz ettiği ortaya çıktı.

İngiltere'nin yeni Kralı 3. Charles ile yeni Başbakan Liz Truss arasında ciddi bir anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.

Sunday Times gazetesi, iklim değişikliğiyle ilgili kampanyalarıyla tanınan İngiltere'nin yeni Kralı 3. Charles'ın gelecek ay Mısır'da düzenlenecek iklim zirvesine katılmak istediğini, ancak Başbakan Liz Truss'ın buna itiraz ettiğini yazdı. Habere göre, Cop27 zirvesinde konuşma yapmak isteyen Kral Charles, Truss hükümetinin tavsiyesi üzerine zirveye katılmaktan vazgeçti.

Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde dünya liderlerini ağırlayacak zirveye muhtemelen katılmayacak Truss'ın geçen ay Buckingham Sarayı'nda görüştüğü Kral'a zirveye katılmama tavsiyesinde bulunduğu bildirildi. Sunday Times, konunun yeni kral ve yeni başbakan arasında gerilime yol açtığını aktardı, ancak İngiltere Başbakanlığı'ndan ve Saray’dan kaynaklar bu iddiayı reddetti.

‘KRAL ÇOK ÜZÜLDÜ’

Kraliyet'ten üst düzey bir yetkili, “Kral'ın davet edildiği bir sır değil. Yurt dışına yağacağı ilk ziyaretle ilgili dikkatli düşünmesi gerekliydi ve hükümetin tavsiyesi üzerine iklim toplantısına katılmama kararı aldı” dedi. Yetkili, Kral'ın yine de iklim zirvesine destek mesajı gönderebileceğini söyledi.

Bir kaynak ise, zirvedeki görüşmelerini dahi planlayan Charles'ın zirveye katılamayacağı için üzgün olduğunu ve hayal kırıklığı yaşadığını kaydetti. Kraliçe 2. Elizabeth'in geçen seneki iklim zirvesinde konuşma yaptığını anımsatan kaynak, “Krala seçme şansı verilmemiş gibi görünüyor. Hükümet hatalı bir karar verdi. Kral bu göreve layık olduğunu çoktan gösterdi” dedi.

İngiliz basını, zirveye katılmama kararını hükümetin iklim kriziyle mücadelede verdiği sözlerden geri adım atabileceğinin bir göstergesi olarak yorumladı.

CHARLES’IN HÜKÜMETE ELEŞTİRİLERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Kral Charles, geçen sene Glasgow'da düzenlenen Cop26 zirvesinin açılış töreninde konuşma yapmış ve dünya liderlerine iklim kriziyle savaşma çağrısında bulunmuştu

Anayasal monarşiyle yönetilen İngiltere'de kraliyet, siyasi süreçlere genelde müdahale etmiyor. Ancak Kral Charles'ın tahtın varisi olduğu dönemde hükümete yönelik eleştirileri tartışma yaratmıştı. Charles, hükümetin yasa dışı göçmenleri Ruanda'ya gönderme planını sert sözlerle eleştirmişti.