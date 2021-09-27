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İngiltere’de kriz büyüyor! 3’te 1’i tükendi

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İngiltere’de benzin tedarikindeki aksamalar nedeniyle, geçtiğimiz cuma gününden bu yana akaryakıt krizi devam ediyor.
İngiltere’de kriz büyüyor! 3’te 1’i tükendi

Ülkede akaryakıt bulamamaktan endişe eden sürücülerin istasyonlara akın etmesinin ardından Petrol şirketi BP, istasyonlarının 3’te 1’inde akaryakıtın tamamen bittiğini açıkladı.

İngiltere’de bin 200 petrol istasyonu tesisi işleten BP tarafından yapılan açıklamada, “Son iki gün içinde görülen yoğun talep nedeniyle, şu anda tesislerin yaklaşık yüzde 30’unda ana yakıt sınıflarından hiçbirine sahip olunmadığı” belirtildi.

TEDARİK SIKINTISI OLUYOR

İngiltere’de benzin şirketlerinin sürücü eksikliği tedarik sıkıntısına neden olurken, BP de dahil olmak üzere petrol şirketleri bazı istasyonlarını geçici olarak kapattı. Paniğe kapılan halk günlerdir benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

SÜRÜCÜLERE SAKİN OLUN ÇAĞRISI

Hükümet, ülkede yeterli miktarda akaryakıt olduğunu ve sürücülerin normal davranmaları gerektiğine yönelik uyarıda bulunmuştu. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, sürücülerin “yalnızca gerektiğinde” benzin almaları gerektiğini ifade etmiş, sıkıntıların tamamen panik alımından kaynaklandığını açıklamıştı. Yakıtın stoklanması sağlandığında durumun kendi kendine çözüleceğini söyleyerek sakinlik çağrısında bulunmuştu.

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