İngiltere’de kuraklık ilan edildi

İngiltere’de aşırı sıcak hava nedeniyle su seviyeleri normalin altına düşerken ülkenin özellikle güney batısında yer alan birçok bölgesi için kuraklık ilan edildi.

Ülkedeki kuraklık alarmının yaban hayat, bitkiler ve mahsuller için kısa vadeli bir risk oluşturduğu ve su şirketleri tarafından kuraklık planlarının yürürlüğe gireceği belirtildi. Kuraklık nedeniyle özel ve kamusal su kaynaklarının kullanımına kısa süreli kısıtlamalar getirileceği aktarılırken, kuraklıktan etkilenen bölgeler arasında ülkenin güneybatı, güney, orta ve doğu bölümlerinin yer aldığı bildirildi.

Bu yıl Temmuz ayında hava sıcaklığının 1935’ten bu yana ilk kez 40 derecenin üzerine çıktığı İngiltere’de perşembe gününden pazar gününe kadar 4 günlük kehribar hava uyarısı yayınlanmıştı. Bugün kehribar uyarı önümüzdeki hafta salı gününe kadar uzatıldı. Meteoroloji Servisi’ne göre kehribar hava uyarısı, şiddetli hava koşullarından kaynaklanan ve potansiyel olarak seyahat gecikmeleri, elektrik kesintileri, can ve mal için potansiyel risk ihtimali olduğu durumlarda yayınlanıyor.

SU KISITLAMASINA GİDİLEBİLİR

Kuraklık uyarısı bugün Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı’nın ülkenin birkaç bölgesinde kuraklık ilan edilebileceğini söylemesinden sonra yapıldı. Yetkililer, kuraklıktan etkilenen bölgelerdeki insanlara son 50 yılın en kurak yazında suyu akıllıca kullanmaları çağrısı yaptı. Yerel düzenlemelere bağlı olarak sulama yasakları dahil olmak üzere, suyun evsel ve ticari kullanımına ilişkin bir dizi kısıtlama getirilebileceği aktarıldı.

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan Parlamento Müsteşarı Steve Double, İngiltere’nin birçok büyük bölgesinde kuraklık ilan edilmesinden sonra, tüm su şirketlerinin hükümete su kaynaklarının hala güvende olduğuna dair güvence verdiğini söyledi. Double, “Kuru hava dönemleri için her zamankinden daha iyi hazırlandık, ancak çiftçiler ve çevre üzerindeki etkiler de dahil olmak üzere durumu yakından izlemeye devam edeceğiz ve gerektiğinde daha fazla önlem alacağız” dedi.

Öte yandan, bugün 35 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığının Cumartesi günü ülkenin birçok bölgesinde yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. İngiltere’de en son kuraklık ise 2018 yaz ayında ve daha önce 2011 yaz ayında ilan edilmişti.