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İngiltere’de Kuş Gribi Alarmı: Bir Kişide Tespit Edildi

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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), İngiltere'de bir kişide kuş gribine rastlandığını duyurdu.
İngiltere’de Kuş Gribi Alarmı: Bir Kişide Tespit Edildi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), İngiltere’nin güneybatısında yaşayan bir kişide kuş gribinin tespit edildiğini aktardı. UKHSA tarafından yapılan açıklamada, “Kuş gribinin kuştan insana bulaşması çok nadirdir ve Birleşik Krallık’ta daha önce yalnızca birkaç kez meydana gelmiştir” denildi.

UKHSA, kuş gribi tespit edilen kişinin uzun süre boyunca evinde ve evinin çevresinde gezinen enfekte kuşlarla sürekli teması nedeniyle kuş gribine yakalandığını belirtti. Kuş gribine yakalanan kişinin şu anda evinde kendini izole ettiği ve iyi durumda olduğu belirtilirken, kişinin tüm temaslarının izlendiği ve gribin başkalarına yayılmadığı vurgulandı.

“DURUMU YAKINDAN İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı Baş Bilimsel Sorumlusu Profesör Isabel Oliver, “Halk için kuş gribi riski çok düşük olsa da, bazı vakalarda insanlara yayılma potansiyeli olduğunu biliyoruz ve bu yüzden bunları erken tespit etmek ve harekete geçmek için sistemlerimiz mevcut. Şu anda Birleşik Krallık’ta tespit edilen bu vakanın insandan insana yayılabileceğine dair bir kanıt yok, ancak virüslerin her zaman geliştiğini biliyoruz ve durumu yakından izlemeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Reading Üniversitesinden konu ile ilgili açıklama yapan Profesör Ian Jones, halkın paniğe kapılmasına gerek olmadığını ve gıda güvenliği için herhangi bir risk olmadığını söyledi.

H5N1 virüsü olarak bilinen kuş gribi, genellikle kümes hayvanları ve yabani kümes hayvanlarında bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 2003’ten bu yana H5N1 ile insanlarda 863 enfeksiyon vakası görüldüğü ve 456 ölüm gerçekleştiği belirtildi. Daha önce Birleşik Krallık genelinde 38 vaka görüldüğü ve bunlardan 33’ünün İngiltere’de olduğu belirtildi.

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