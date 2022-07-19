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İngiltere'de liderlik yarışının yeni turunu Sunak kazandı

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İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin başbakanını belirleyecek oylamada üçüncü turu eski Maliye Bakanı Rishi Sunak önde tamamladı.
İngiltere'de liderlik yarışının yeni turunu Sunak kazandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti milletvekilleri arasında devam eden oylamanın üçüncü turunda en fazla oyu eski Maliye Bakanı Rishi Sunak aldı.

115 oy olan Sunak'ı Penny Mordaunt 82, Liz Kafes 71 ve Kemi Badenoch 58 oyla takip etti.

En geride kalan aday Tom Tugendhat 31 oyla elendi.

Liderlik yarışında son iki adayın en geç 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi öngörülüyor. Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.

Eski Sağlık Bakanı Sajid Javid ve milletvekili Rehman Chishti liderlik yarışından çekildiğini duyurmuştu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da yarıştan çekildiğini açıklamış ve Sunak'ı destekleyeceğini bildirmişti.

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