İngiltere'de Liz Truss Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçildi, yarın başbakanlığı devralacak

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçildi. Truss yarın Kraliçe 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve ülkenin yeni başbakanı olacak.

Başbakan Boris Johnson'ın istifası sonrası Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı partinin meclis grubundaki oylamalarla başlamış, bu oylamalarının sonuncusunda eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Liz Truss ilk iki sırada yer almıştı.

Muhafazakar Parti'nin yeni liderini, dolayısıyla da İngiltere'nin yeni başbakanını partinin üyeleri seçti.

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin kazandığı son genel seçim 12 Aralık 2019'da yapılmıştı.

Liz Truss'ın başbakan olarak erken seçime gitme zorunluluğu bulunmuyor.

Truss'ı yeni görevinde bekleyen ilk zorluk enerji kriziyle mücadele olacak.

Truss Pazar günü BBC'ye yaptığı açıklamada, başbakan olması halinde bir hafta içinde enerji krizine çözüm bulmaya yönelik bir planı kamuoyuna açıklama sözü verdi. Truss halkın "enerji faturalarını ödeyebilmesine yardımcı olmak için derhal harekete geçeceğini" söyledi ancak planının ayrıntıların açıklamadı.

Enerji faturalarının dondurulmasının da seçenekler arasında olduğu bildiriliyor.

BBC'ye konuşan Truss'ın ekibinden bir kaynak, "birçok önlemin" gündemde olduğunu, bu konuda Perşembe günü bir açıklama yapılabileceğini söyledi.