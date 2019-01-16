İngiltere'de May için yapılan güven oylaması sonuçlandı (güncellendi)

İngiltere Başbakanı Theresa May ve hükümeti için İngiliz Parlamentosu'nda yapılan güven oylaması sonuçlandı. May ve hükümeti 19 oy farkla Parlamento'dan güven oyu almayı başardı.

İngiltere Parlamentosu'nda yapılan oylamada Başbakan Theresa May hükümeti 306'ya karşı 325 oyla güvenoyu aldı.

Başbakan May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasının tarihi bir farkla reddedilmesi sonrası güven oylaması, muhalefetteki İşçi Partisi'nin talebi ile Parlamento gündemine alınmıştı.

Oylama öncesi Avam Kamarası'ndaki oturumda konuşan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Theresa May'in hükümeti için "zombi" ifadesini kullandı.

May hükümetinin ülkeyi yönetemediği tezini tekrarlayan Corbyn, erken genel seçim çağrısını da yineledi.

Corbyn, Parlamento'da son oylamanın ardından, hükümetin doğru şeyi yaparak istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan May ise ülkenin fazlasıyla bölünmüş bir halde olduğunu, bütünleşmeye ihtiyacı olduğunu, erken genel seçime gitmenin ülkenin çıkarına olmadığını belirtti.