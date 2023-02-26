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İngiltere’de meyve sebze rafları boşaldı

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İngiltere'deki birçok süper market zincirinde taze meyve ve sebze tedarikinde sıkıntı yaşanması rafların boşalmasına sebep oldu.
İngiltere’de meyve sebze rafları boşaldı

İngiltere'de süper market zincirleri Asda, Morrisons ve Tesco Kuzey Afrika ve İspanya’dan taze meyve ve sebze tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı ürünlerin satışında kısıtlama getirdi.

Asda, domates, biber ve marul gibi ürünlerin satışlarının müşteri başına üç adet ile sınırlandırıldığı belirtirken, Morrisons Salı günü itibarıyla mağazalarında salatalık ve birkaç ürünün satışındaki sınırlamanın her müşteri için iki adet olacağını duyurdu.

Tesco’da da domates, biber ve salatalık satışları müşteri başına üçle sınırlandırıldı.

Müşterilerin son günlerde bazı ürünleri bulmakta sıkıntılar yaşadığı belirtilirken, boş market raflarının fotoğrafları ise sosyal medyada sık sık paylaşılıyor.

Sıkıntının bir diğer nedeni de artan enerji maliyetleri nedeniyle ülkedeki seralardaki üretimin büyük ölçüde durması.

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