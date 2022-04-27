  • BIST 2.451,43
  • Altın 898.978
  • Dolar 14.8097
  • Euro 15.6463
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAArıklı:100 günlük deklarasyon konusu Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi

İngiltere’de milletvekilinin mecliste porno izlerken yakalandığı iddia edildi

» »
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinden bir milletvekilinin, meclisteki oturum sırasında porno izlediği iddia edildi. Olayla ilgili görgü tanıklarının ortaya çıkmasıyla soruşturma başlatılırken, İngiltere siyaseti de karıştı...
İngiltere’de milletvekilinin mecliste porno izlerken yakalandığı iddia edildi

İngiltere’de alt meclis olan Avam Kamarası’nda iktirdadaki Muhafazakar Parti’den bir milletvekilinin, meclisteki oturum sırasında porno izlediği iddiası kriz çıkardı.

İngiltere’yi karıştıran iddianın ortaya atılmasının ardından, Muhafazakar Parti içerisinde soruşturma başlatıldı.

İngiltere’nin eski Başbakanı Theresa May’in de dahil olduğu, kadın milletvekillerinin katıldığı bir oturumda meydana gelen olay sonrası İngiltere karıştı. Siyasi isimler duruma tepkilerini dile getirdi.

Milletvekilinin adı açıklanmazken, iddialar o sırada salonda olduğu belirtilen kişiler tarafından da doğrulandı. Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, “Chris Heaton-Harris bu konuyu araştırıyor. Bu davranış kesinlikle kabul edilemez. Gereği en kısa sürede yapılacaktır.’ ifadeleri kullanıldı.

‘KARARLI BİR ŞEKİLDE HAREKETE GEÇİLMELİ’

Kuzey İrlanda Bakanı Conor Burns, İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye yaptığı açıklamada, olayın ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi. Bunu savunmaya bile çalışmayacağım. Gerçekleri ortaya çıkarıp,  kararlı bir şekilde harekete geçilmelidir’ dedi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden konuyla ilgili yorum yapılmadı. Başbakanın basın sekreteri, ‘Başbakan, mecliste bunun gündeme getirilebileceği prosedürler söz etti.’ demekle yetindi.

İngiliz The Mirror gazetesi ise Salı günkü toplantıya Heaton-Harris, Tory partisi başkanı Oliver Dowden ve Commons Lideri Mark Spencer dahil olmak üzere 40 ila 50 Muhafazakar Parti milletvekili katıldığını öne sürdü.

‘GÖZYAŞLARINA BOĞULANLAR OLDU’

İngiliz The Sun gazetesine konuşan ve o anlarda mecliste bulunan bir kişi, Yaklaşık 14 milletvekili bu duruma şahit. Hatta biri gözyaşlarına boğuldu. Umarım bir an önce onu bulurlar ve partiden atarlar.” dedi.

Muhafazakar Parti Milletvekili Brandan Clarke-Smith ise iddiaların gerçek olmasının zor olduğunu çünkü Avam Kamarası’nda telefonun bile çekmediğini söyledi. Smith, ‘Ancak yine de biri bunu yaptıysa, sonuçlarına katlanmalıdır.” dedi.

Daha önce de Muhafazakar bir milletvekili, 2008 yılında Staffordshire'daki bir evde 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prens Harry: “Artık benim evim İngiltere değil, ABD”22 Nisan 2022 Cuma 19:28
  • Boris Johnson’dan Putin’e timsah benzetmesi22 Nisan 2022 Cuma 11:02
  • Kraliyet ailesinin sırlarını Netflix’e satacak mı?21 Nisan 2022 Perşembe 21:37
  • Kraliçe Elizabeth 96. yaşını kutluyor21 Nisan 2022 Perşembe 20:19
  • İngiltere’den Assange’ın ABD’ye iadesine yeşil ışık20 Nisan 2022 Çarşamba 21:25
  • Londra’nın Onarılan Tarihi Kıbrıs Türk Binası Britanya’daki Toplumun Hizmetine Hazır...20 Nisan 2022 Çarşamba 14:54
  • İngilizlerin Başbakan Boris Johnson’a tepkileri dinmiyor19 Nisan 2022 Salı 20:17
  • İngiliz istihbaratı: Rus ordusu Mariupol’ü alamadı, komutanlar öfkeli18 Nisan 2022 Pazartesi 23:21
  • Ülkede sağlık krizi: Bebeklere zarar veren ilaç hamile kadınlara verilmiş17 Nisan 2022 Pazar 16:56
  • İngiltere'de 74 çocukta hepatit virüsü tespit edildi16 Nisan 2022 Cumartesi 18:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti