İngiltere’de milletvekilinin mecliste porno izlerken yakalandığı iddia edildi

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinden bir milletvekilinin, meclisteki oturum sırasında porno izlediği iddia edildi. Olayla ilgili görgü tanıklarının ortaya çıkmasıyla soruşturma başlatılırken, İngiltere siyaseti de karıştı...

İngiltere’de alt meclis olan Avam Kamarası’nda iktirdadaki Muhafazakar Parti’den bir milletvekilinin, meclisteki oturum sırasında porno izlediği iddiası kriz çıkardı.

İngiltere’yi karıştıran iddianın ortaya atılmasının ardından, Muhafazakar Parti içerisinde soruşturma başlatıldı.

İngiltere’nin eski Başbakanı Theresa May’in de dahil olduğu, kadın milletvekillerinin katıldığı bir oturumda meydana gelen olay sonrası İngiltere karıştı. Siyasi isimler duruma tepkilerini dile getirdi.

Milletvekilinin adı açıklanmazken, iddialar o sırada salonda olduğu belirtilen kişiler tarafından da doğrulandı. Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, “Chris Heaton-Harris bu konuyu araştırıyor. Bu davranış kesinlikle kabul edilemez. Gereği en kısa sürede yapılacaktır.’ ifadeleri kullanıldı.

‘KARARLI BİR ŞEKİLDE HAREKETE GEÇİLMELİ’

Kuzey İrlanda Bakanı Conor Burns, İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye yaptığı açıklamada, olayın ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi. Bunu savunmaya bile çalışmayacağım. Gerçekleri ortaya çıkarıp, kararlı bir şekilde harekete geçilmelidir’ dedi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden konuyla ilgili yorum yapılmadı. Başbakanın basın sekreteri, ‘Başbakan, mecliste bunun gündeme getirilebileceği prosedürler söz etti.’ demekle yetindi.

İngiliz The Mirror gazetesi ise Salı günkü toplantıya Heaton-Harris, Tory partisi başkanı Oliver Dowden ve Commons Lideri Mark Spencer dahil olmak üzere 40 ila 50 Muhafazakar Parti milletvekili katıldığını öne sürdü.

‘GÖZYAŞLARINA BOĞULANLAR OLDU’

İngiliz The Sun gazetesine konuşan ve o anlarda mecliste bulunan bir kişi, Yaklaşık 14 milletvekili bu duruma şahit. Hatta biri gözyaşlarına boğuldu. Umarım bir an önce onu bulurlar ve partiden atarlar.” dedi.

Muhafazakar Parti Milletvekili Brandan Clarke-Smith ise iddiaların gerçek olmasının zor olduğunu çünkü Avam Kamarası’nda telefonun bile çekmediğini söyledi. Smith, ‘Ancak yine de biri bunu yaptıysa, sonuçlarına katlanmalıdır.” dedi.

Daha önce de Muhafazakar bir milletvekili, 2008 yılında Staffordshire'daki bir evde 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunmuştu.