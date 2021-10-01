  • BIST 1.399,820
  • Altın 499,95
  • Dolar 8,8350
  • Euro 10,2300
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

İngiltere'de milyonlarca hane için senelik enerji harcaması yüzde 12 oranında arttı

» »
İngiltere'de enerji tavan fiyatının yükseltilmesi ile milyonlarca hanenin ödeyeceği fiyatlar da ciddi şekilde artacak.
İngiltere'de milyonlarca hane için senelik enerji harcaması yüzde 12 oranında arttı

İngiltere'de enerji tavan fiyatının yükseltilmesi ile milyonlarca hanenin ödeyeceği fiyatlar da ciddi şekilde artacak.

Ülkede standart bir hanenin enerji harcamasının yıllık olarak 139 poundluk bir artış yaşayacağı belirtiliyor.

Yeni tavan fiyatı, 9 enerji dağıtım firmasının batması sonrası gelmesi ile de ülkede konuşuluyor.

Enerji piyasasını düzenleyen kurum olan Ofgem tarafından belirlenen tavan fiyat, dağıtımcıların fiyatları ne kadar artırabileceğini de düzenliyor.

Standart bir hane için yüzde 12'lik artış anlamına gelen düzenleme, son senelerdeki en büyük artış olarak da değerlendiriliyor.

Kış ayları öncesi ısınma ve elektriği kapsayan bu artış ülkedeki yardım vakıfları tarafından endişe ile karşılanıyor.

İç piyasada enerji fiyatlarını düzenleyen kurum olan Ofgem, senede iki kez tavan fiyat belirliyor. Son düzenleme 1 Ekim tarihinde devreye girdi.

İngiltere'de hanelerin toplam enerji harcaması ne kadar gaz ve elektrik tükettikleri üzerinden hesaplanıyor.

Hane başına artışın yıllık olarak 139 ile 153 sterlin arasında olacağı, büyük hanelerde ise bunun daha fazla olacağı ifade ediliyor.

Artış, İngiltere, Galler ve İskoçya'da toplam 15 milyon haneyi etkileyecek.

1.7 milyon haneye enerji dağıtan 9 firma battı

Ülkede özel dağıtım firmaları, geçmişte rekabet ortamında daha ucuz fiyatlar önerebiliyordu ancak dünyadaki enerji fiyatlarının yüksekliği nedeniyle bunun gerçekleşemeyeceği belirtiliyor.

Ulusal Enerji Hareketi isimli vakfın yöneticisi Adam Scorer, son artışın "İngiltere'deki 500 bin haneyi ısınma yoksulluğuna iteceğini" savundu.

Toptan gaz fiyatlarındaki büyük artış nedeniyle İngiltere'de toplam 1.7 milyon haneye enerji dağıtan 9 firma battı.

Bu firmalar, yaşanan artış nedeniyle, müşterilerine taahhüt ettikleri fiyatlar üzerinden hizmet veremeyecekleri için kapandılar.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’de kriz büyüyor! 3’te 1’i tükendi27 Eylül 2021 Pazartesi 09:50
  • Shell’de benzin bitti25 Eylül 2021 Cumartesi 19:31
  • İngiltere'de hükümet, benzin kuyruklarına yol açan krize çözüm arıyor25 Eylül 2021 Cumartesi 17:15
  • İngiltere: Fransa'ya sinsilik yapmadık21 Eylül 2021 Salı 11:34
  • Kraliyet ailesinin 11. varisi doğdu: Prenses Beatrice anne oldu21 Eylül 2021 Salı 09:39
  • Boris Johnson, Jeff Bezos’ta daha fazla vergi ödemesini isteyecek20 Eylül 2021 Pazartesi 11:36
  • Evlerde bilgisayar, ceplerde hesap makinesi dönemini başlatan İngiliz mucit Sir Clive Sinclair kimdir?18 Eylül 2021 Cumartesi 20:03
  • Galler'de monarşi karşıtı kampanya: Prense ihtiyacımız yok17 Eylül 2021 Cuma 11:39
  • IŞİD'e sempati duyup Suriye'ye giden Şamima Begüm: Pişmanım, İngiltere'ye terörle mücadelede yardımcı olmak istiyorum16 Eylül 2021 Perşembe 13:08
  • İngiltere hükümetinin yeni kabinesi belli oldu16 Eylül 2021 Perşembe 11:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti