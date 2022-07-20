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İngiltere'de Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı: Sunak ve Truss finale kaldı

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İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı için partinin meclis grubunda bugün yapılan son oylamada eski maliye bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss finale kaldı.
İngiltere'de Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı: Sunak ve Truss finale kaldı

 Üç aday arasından en az oyu alan Ticaret Bakan Yardımcısı Penny Mordaunt elendi.

Kalan iki aday arasından, Muhafazakar Parti'nin yeni liderini ve dolayısıyla da İngiltere'nin yeni başbakanını partinin 160 binden fazla üyesi seçecek.

Seçimin galibi 5 Eylül'de açıklanacak.

Son oylamaya katılan adaylar ve oy dağılımı şöyle:

  • Rishi Sunak 137
  • Liz Truss 113
  • Penny Mordaunt 105

Muhafazakar milletvekillerinden en fazla oy almayı başaran Sunak'ın, parti üyelerinin oy kullanacağı elemede aynı başarıyı gösteremeyebileceği tartışılıyor.

Bugünkü oylama öncesinde 725 parti üyesiyle yapılan bir anket, Sunak'ın başbakanlık yarışını kaybedebileceğini gösteriyor.

Rishi Sunak oylamadan sonra sosyal medya hesabında bir video yayımladı ve kendisine oy veren milletvekillerine teşekkür etti.

Sunak, gelecek seçimlerde ana muhalefet İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer'ı yenebilecek "tek aday" olduğunu söyledi.

Televizyon tartışma programı iptal edildi

Salı günü Sky News televizyonunda yayımlanacağı duyurulan adaylar arasındaki üçüncü tartışma programı ise Rishi Sunak ve Liz Truss'ın katılmayacaklarını söylemelerinin ardından iptal edilmişti.

Karar, ikilinin Pazar günü ITV televizyonunda yayımlanan programda birbirleriyle sert şekilde tartışması sonrası alınmıştı.

Truss, Sunak'ı vergileri artırarak büyümenin önüne kesmekle suçluyor. Sunak, kendisinin de diğer tüm adaylar gibi vergileri azaltmak istediğini ancak bunu sorumlu bir şekilde yapacağını söylüyor.

Adayların tümü, başbakan olmaları halinde erken seçime gitmeyeceklerini ve Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Başbakan Boris Johnson'a yeni kabinede görev vermeyeceklerini söyledi.

Başbakan Boris Johnson, liderlik yarışında hiçbir adayı desteklemeyeceğini açıklamıştı.

7 Temmuz'da istifasını duyuran ve partisinin yeni lideri seçilene dek başbakanlık görevini sürdüreceğini belirten Johnson, kabinesindeki bakanları kendisinin yanında olmaları için ikna etmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söylemişti.

İngiltere'de Times gazetesi Cumartesi günü, adaylardan Liz Truss'ın ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenleri Ruanda'ya gönderme programına Türkiye dahil başka ülkeleri de dahil etmek istediğini yazmıştı. Gazeteye konuşan Dışişleri Bakanı Truss'a yakın bir kaynak, Truss'ın Ruanda'yla yapılan anlaşmanın bir benzeri için Türkiye'yi "potansiyel" olarak gördüğünü söylemiş, "Türklerin buna hazır olup olmadığı başka bir soru" demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Times gazetesindeki haber sonrası Twitter hesabından açıklama yapmıştı:

"İngiltere Dışişleri Bakanı, Başbakan olursa Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de göçmen gönderilebileceğini söyledi. Erdoğan'ın dış güçler palavrasını artık bir kenara itelim. Batı böyle kullanışlı rejimleri sever. Milletimiz müsterih olsun; Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç de, "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır" demişti.

 

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