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İngiltere’de muhalefet lideri: Ceza alırsam istifa ederim

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İngiliz İşçi Partisi lideri Keir Starmer, "Covid sınırlamalarını ihlal nedeniyle ceza alırsam istifa ederim" dedi.
İngiltere’de muhalefet lideri: Ceza alırsam istifa ederim

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Covid 19 sınırlamalarını ihlal şüphesiyle başlatılan soruşturmada ceza alırsa istifa edeceğini söyledi. Starmer hakkında, 2021 Nisan ayındaki etkinlik nedeniyle polis soruşturması başlatıldı.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre İşçi Partisi lideri, yemek yediği ve bira içtiği etkinliğin bir iş buluşması olduğunu, kuralları ihlal etmediğini savunuyor. Muhafazakar Partili Kültür Bakanı Chris Philp ise “istifa ederim” açıklamasıyla Starmer’ın polisi baskı altına aldığını öne sürdü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, 2020 yılının Haziran ayında Covid-19 pandemisinde uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından para cezasına çarptırılmıştı. Özür dileyen Johnson ve Sunak, istifa etmedi.

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