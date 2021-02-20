  • BIST 1.560
  • Altın 399,247
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKA3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

İngiltere'de obezite nedeniyle ölüm oranı, sigaraya bağlı ölümleri geçti

» »
İngiltere'de yürütülen bir araştırma, obeziteye bağlı hastalıklar nedeniyle ölüm oranının sigaraya bağlı ölümleri geçtiğini ortaya koydu.
İngiltere'de obezite nedeniyle ölüm oranı, sigaraya bağlı ölümleri geçti

Glasgow Üniversitesinden araştırmacılar, 2003 ila 2017 yıllarında 192 bin 239 İngiliz ve İskoçyalı yetişkinin sağlık verilerini inceledi.

Çalışmada aynı dönemde sigara kullanımı kaynaklı ölümlerin yüzde 23,1'den yüzde 19,4'e düştüğü, obezite ve aşırı vücut yağına bağlı ölümlerin ise yüzde 17,9'dan yüzde 23,1'e yükseldiği belirlendi.

Çalışmanın yazarı Jill Pell, "Sigara kullanımı, kaçınılabilir ölüm nedenlerinin başında geldiği için uzun yıllar boyunca halk sağlığı müdahalelerinin temel hedefi oldu. İngiltere'de sigara içme oranı düştü. Öte yandan obezite arttı." ifadelerini kullandı.

Obezitenin kansere ve kardiyovasküler hastalıklara yol açması nedeniyle buna bağlı ölümlerin de arttığına dikkati çeken Pell, obeziteye karşı ulusal stratejiler geliştirmenin halk sağlığı önceliği olması gerektiğini vurguladı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’de Kovid-19 aşısı sayesinde pandemide can kayıpları azalıyor17 Şubat 2021 Çarşamba 14:30
  • Prens Harry Ve Eşi Düşes Meghan Markle İkinci Çocuklarını Beklediklerini Açıkladı15 Şubat 2021 Pazartesi 13:45
  • Birleşik Krallık’ta “Kıbrıs’ın Geleceği” Tartışılacak12 Şubat 2021 Cuma 11:16
  • Sevgililer Günü:Covid döneminde 'romantik ilişki dolandırıcılığı' arttı10 Şubat 2021 Çarşamba 23:27
  • Britanya’da ‘corona’ aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 10 milyonu aştı05 Şubat 2021 Cuma 23:30
  • İngiltere'de Otellerde 10 Günlük Zorunlu Karantina Uygulaması 15 Şubat'ta Başlayacak05 Şubat 2021 Cuma 17:58
  • İngiltere'de yeni Covid tedavisi denemesi: Birinci ve ikinci dozlarda farklı aşılar kullanılıyor04 Şubat 2021 Perşembe 21:02
  • 10 aydır komada olan gencin salgından haberi yok: Bu sırada iki kez Covid-19 geçirdi02 Şubat 2021 Salı 21:32
  • İngiltere'de dünyanın ilk hava taksi limanı kurulacak31 Ocak 2021 Pazar 21:09
  • İngiltere’de işsizlik 2015'in ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı26 Ocak 2021 Salı 20:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti