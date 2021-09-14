  • BIST 1.438,670
  • Altın 486,30
  • Dolar 8,4300
  • Euro 9,9500
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

İngiltere’de öğrenciler için dikkat çeken aşı önerisi

» »
İngiltere'de yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte corona virüsü (Covid-19) vaka sayılarının artmasına yönelik endişeler de artarken, salgınının okullarda yayılmasını azaltmak için 12-15 yaş grubuna tek dozluk aşı sunulması gündeme geldi.
İngiltere’de öğrenciler için dikkat çeken aşı önerisi

İngiltere'de yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte corona virüsü (Covid-19) vaka sayılarının artmasına yönelik endişeler de artarken, salgınının okullarda yayılmasını azaltmak için 12-15 yaş grubuna tek dozluk aşı sunulması gündeme geldi.

TEK DOZ ÖNERİSİ

Sağlık yetkilileri, hükümete, 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklara tek doz aşı yapılması önerisinde bulundu. Sağlık yetkilileri, hükümetin söz konusu tavsiyeye ilişkin kararını yakında açıklayacağını ifade etti.

BIONTECH YAPILACAK

İngiltere hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty, okullardaki bulaşmanın eğitime etkilerini düşündükten sonra söz konusu kararı aldıklarını belirtti. İngiltere hükümetinin Baş Tıbbi Danışman Yardımcısı Jonathan Van-Tam da hükümetin kabul etmesi halinde 12 ila 15 yaşındakilere tek doz Pfizer-BioNTech aşısının sunulacağını kaydederek, söz konusu uygulamanın mümkün olan en kısa sürede başlaması gerektiğini ifade etti.

AİLELERİN ONAYI ALINACAK

Sağlık Bakanı Sajid Javid 8 Eylül’de yaptığı açıklamada, 12 ila 15 yaşındakilere aşı yapılmadan önce ebeveynlerinin onayının alınacağını ancak çocukların aile onay vermese de aşı olabileceğini belirtmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ofise dönmeleri için ikramiye ve dondurma teklif ediyorlar08 Eylül 2021 Çarşamba 12:39
  • Galler hükümeti veri yasalarını ihlal etti07 Eylül 2021 Salı 12:19
  • Aşılama oranı yüzde 90’a ulaşan ülkede corona vakaları yeniden patladı07 Eylül 2021 Salı 08:57
  • Neo-Nazi gencin arkadaşını öldürme planı03 Eylül 2021 Cuma 13:45
  • İngiltere Savunma Bakanı: İngiltere'nin bir süper güç olmadığı çok açık02 Eylül 2021 Perşembe 21:39
  • İrlanda'dan WhatsApp'a rekor 'veri ihlali' cezası02 Eylül 2021 Perşembe 18:35
  • İskoçya'da koronavirüs: Aşı pasaportu uygulamasına geçilecek02 Eylül 2021 Perşembe 10:19
  • Ölümünden 24 yıl sonra Prens Diana’yla ilgili dikkat çeken iddia: Çocuklarını alıp California’ya gidecekti01 Eylül 2021 Çarşamba 12:29
  • Prens Charles’ın vakfı yolsuzluk iddialarının hedefinde… Adını kullanıp para toplamışlar30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:33
  • Johnson: Saldırılara rağmen tahliyelere devam edeceğiz27 Ağustos 2021 Cuma 11:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti