  • BIST 85.577
  • Altın 310,074
  • Dolar 6,4828
  • Euro 7,0388
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İngiltere'de okullar kapatıldı

» »
İngiltere'de okullar kapatıldı
İngiltere'de okullar kapatıldı

İngiltere’de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 104’e, toplam vaka sayısının ise 2626’ya çıktığını söyledi.

Parlamento’da yaptığı günlük basın toplantısında Johnson, koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere’de de okulların Cuma günü kapatılacağını açıkladı.

İngiltere’deki okulların, kritik sektörlerde çalışanların çocukları dışında diğer öğrencilere kapatılacağı belirtildi.

Kuzey İrlanda’da okulların bugünden itibaren kapandığı belirtilirken, İskoçya ve Galler özerk yönetimleri de Cuma gününden itibaren okulların kapatılacağını açıklamıştı.

Eğitim Bakanı Gavin Williamson ise bu sene sınavların yapılmayacağını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Britanya başbakanının 79 yaşındaki babası: Ben bara giderim18 Mart 2020 Çarşamba 18:24
  • İngiltere'de bira fabrikası dezenfektan jel üretmeye başladı18 Mart 2020 Çarşamba 17:23
  • İngiltere'de bir Türk daha hayatını kaybetti...Sayı 2 oldu18 Mart 2020 Çarşamba 16:26
  • Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk coronadan vefat etti17 Mart 2020 Salı 18:30
  • Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk öğrenci grubu charter uçuşlar konusunda açıklama yaptı17 Mart 2020 Salı 17:43
  • Boris Johnson'dan koronavirüs açıklaması: İngiltere 'hızlı vaka artışı dönemine' yaklaşıyor16 Mart 2020 Pazartesi 22:46
  • İngiltere'de resmi koronavirüs tahmini: 7,9 milyon kişi hastanelik olabilir, 530 bin kişi ölebilir16 Mart 2020 Pazartesi 18:00
  • Ölümlerin hızla arttığı İngiltere'de hükümete sert tepkiler15 Mart 2020 Pazar 16:24
  • Kraliçe Elizabeth Buckingham Sarayı'nı terk etti15 Mart 2020 Pazar 16:24
  • İngiltere'de yenidoğan bebekte koronavirüse rastlandı15 Mart 2020 Pazar 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti