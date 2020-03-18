İngiltere'de okullar kapatıldı

İngiltere’de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 104’e, toplam vaka sayısının ise 2626’ya çıktığını söyledi.

Parlamento’da yaptığı günlük basın toplantısında Johnson, koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere’de de okulların Cuma günü kapatılacağını açıkladı.

İngiltere’deki okulların, kritik sektörlerde çalışanların çocukları dışında diğer öğrencilere kapatılacağı belirtildi.

Kuzey İrlanda’da okulların bugünden itibaren kapandığı belirtilirken, İskoçya ve Galler özerk yönetimleri de Cuma gününden itibaren okulların kapatılacağını açıklamıştı.

Eğitim Bakanı Gavin Williamson ise bu sene sınavların yapılmayacağını ifade etti.