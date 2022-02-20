İngiltere'de Olağanüstü Kazı

Buckinghamshire'ın Aylesbury yakınlarında olan Fleet Marston köyünde yapılan bir kazıda bir takım insan kalıntıları bulundu. Kazılara eşlik eden yaklaşık 50 arkeolog, 'alışılmadık bulgularla' karşılaştıklarını belirterek bölgede 425 kişiye ait iskelet kalıntısına ulaştıklarını kaydetti.

Arkeologların yaptığı incelemeler, Romalılara ait olduğu tespit edilen iskeletlerden 40'ının kafasının kesilmiş olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlara göre söz konusu iskeletlerin kafası, bacakların arasında bulundu.

Bilim insanları, kafası kesilmiş iskeletlerin suçlulara veya toplumdan dışlanmış kişilere ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Fakat konu netliğe kavuşması için kemikler üzerinde detaylı bir şekilde araştırma yapılması uzmanlar tarafından öneriliyor. Araştırmalar ise, Roma uygarlığı hakkında yeni bilgilere ulaşabilmeyi hedefleyen araştırmacılar tarafından yürütülecek.

BÖLGEDE KUMAR OYNADIKLARI ANLAŞILDI

Modern zamanlarda insanların başlarının kesilmesi korkunç bir eylem gibi görünsede, geç Roma döneminde Romalıların bunu 'marjinal de olsa normal bir cenaze töreni' olarak gördükleri söyleniyor.

Kazı sahasında iskeletlerin yanı sıra, bin 200'den fazla madeni para ve kurşun ağırlık da bulunurken, söz konusu bulgular ise kazılan alanın bir zamanlar ticaretin gelişmiş olduğu bir yerleşim yeri olabileceğini akıllara getiriyor. Kazı sahasında ayrıca, Romalıların bölgede kumar oynadığı ve dini faaliyetlere katıldığı anlamına gelen, oyun zarları ve ziller de bulundu.

DAHA AYRINTILI FİKİR EDİNMEMİZİ SAĞLAYACAK

Kazıları yürüten HS2 şirketinin tarih mirası müdürlüğünü üstlenen Helen Wass, kazılar hakkında "Fleet Marston'daki büyük Roma mezarlığı, Fleet Marston sakinleri ve daha geniş Roma İngilteresi hakkında ayrıntılı bir fikir edinmemizi sağlayacak' açıklamasında bulundu.