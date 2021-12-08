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İngiltere'de Omicron Önlemleri: Evden Çalışma, Covid Pasaportu, Maske

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İngiltere'de Omicron Önlemleri: Evden Çalışma, Covid Pasaportu, Maske
İngiltere'de Omicron Önlemleri: Evden Çalışma, Covid Pasaportu, Maske

İngiltere'de sayıları artan Omicron vakalarının ardından hükümet, Pazartesi gününden itibaren mümkün olan durumlarda evden çalışılmasına karar verdi.

İngiltere'de sayıları artan Omicron vakalarının ardından hükümet, Pazartesi gününden itibaren mümkün olan durumlarda evden çalışılmasına karar verdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson düzenlediği basın toplantısında B Planı diye adlandırdıkları önlemlere geçişin "orantılı ve sorumlu" davranış olduğunu belirtti.

 

Omicron vakalarının iki ila üç günde bir ikiye katlanıdğını belirten Johnson ilk adımın, evden çalışma olacağını söyledi ve "İş yerlerindeki temaslarınızı azaltarak, bulaşmayı yavaşlatabileceğiz" dedi.

Önlemler kapsamında, cuma gününden itibaren tiyatrolar ve sinemalar dahil kamuya açık alanlarda maske takılması zorunlu kılındı. Ancak bunun mümkün olmadığı yeme-içme mekanları yasak kapması dışında tutulacak.

Gelecek haftadan itibaren de büyük kalabalıkların toplandığı gece kulüpleri ve konser salonları gibi yerlere girişte Covid pasaportu uygulaması gelirtilecek.

Johnson Covid pasaportu için iki doz aşının yeterli olacağını, ancak hatırlatma dozlarının sayısı arttıkça bunun tekrar gözden geçireleceğini kaydetti.

Bu alanlara 500'den fazla kişiyi alabilecek koltuksuz iç mekanlar ve koltuk bulunmayan ve 5 binden fazla kişiyi alabilecek koltuksuz açık hava mekanları da dahil. 10 bin kişiden fazla alabilecek tüm mekanlarda ise maske zorunlu olacak.

 

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