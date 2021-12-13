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İngiltere’de Omicron Varyantı Tespit Edilen Hasta Yaşamını Yitirdi

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Birleşik Krallık'ta Omicron varyantı tespit edilen bir hastanın öldüğü duyuruldu.
İngiltere’de Omicron Varyantı Tespit Edilen Hasta Yaşamını Yitirdi

Bilim dünyası Omicron varyantının etkilerinin ve aşılara karşı dayanıklılığını endişeyle incelerken Birleşik Krallık’tan endişe verici bir açıklama geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir aşı merkezinde açıklamalarda bulundu. Johnson, “Maalesef Omicron hastaneye yatacak kadar hasta ediyor ve maalesef Omicron tespit edilmiş en azından bir hastanın yaşamını kaybettiğini doğrulayabilirim” dedi.

İngiliz Sky News’ün aktardığı haberde, Johnson’ın açıklamalarına geniş yer ayrıldı. Johnson, “Bence bunun virüsün daha hafif bir versiyonu olduğu fikriyle birlikte onun toplum içinde hız kazanmasına dikkat etmeliyiz. Yapacağımız en iyi şey üçüncü doz aşılarımızı olmak” ifadesini kullandı.

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