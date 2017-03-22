İngiltere'de Parlamento binası önünde saldırı: Başbakan binadan çıkartıldı, yaralılar var!

İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz Parlamento binası önünde bıçaklı saldırı oldu. Polise bıçaklı saldırıda bulunan kişi etkisiz hale getirildi. Saldırı sonrası meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

NTV'nin haberine göre, İngiltere'den bir son dakika haberi geldi. Parlamento binası önünde silah sesleri duyuldu.

Olay yerel saatle 14.35'te meydana geldi. Birden fazla saldırı olduğu belirtiliyor. Bıçaklı, silahlı ve otomobille üç ayrı saldırının gerçekleştiği iddia ediliyor.

Polise bıçakla saldırı gerçekleştiren kişinin vurularak etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor. Olay sonrası yerde üç kişinin yattığı bilgisi bulunuyor.

Olayın ardından parlamento binası giriş ve çıkışlara kapatıldı. Parlamento yakınında aracıyla yayaları ezen saldırganın da vurulduğu belirtiliyor.

BAŞBAKAN MAY BİNADAN ÇIKARILDI

İngiltere Başbakanı Theresa May'in parlamento binasından çıkarıldı. Çalışanlar ise içeride bekletiliyor.

İngiliz polisi parlamento binası önünde bir saldırı gerçekleştiğini doğruladı.

İngiliz Parlamentosu sözcü yardımcısı Lindsay Hoyle saldırı sonrası parlamentodaki çalışmalara ara verildiğini açıkladı.

Parlamento'ya giden metro hatlarının kapatıldığı belirtiliyor.