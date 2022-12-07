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İngiltere’de Pfizer-BioNTech aşısı bebek ve çocuklarda kullanılabilecek

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İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklara, ilaç şirketi Pfizer-BioNtech'in ürettiği Covid-19 aşısının kullanılmasına izin verdi.
İngiltere’de Pfizer-BioNTech aşısı bebek ve çocuklarda kullanılabilecek

MHRA'dan yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech şirketinin “Comirnaty” aşısının, gerekli güvenlik, kalite ve etkinlik standartlarını karşıladığı belirtildi.

Covid-19 aşısının, 6 aylıktan 4 yaşına kadar olan bebek ve çocuklarda kullanımı için onay verildiği ifade edilen açıklamada, karardan önce 4 bin 526 katılımcıyı içeren devam eden klinik araştırmanın verilerinin de gözden geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda yan etkilerin “bu yaş grubundaki bir aşıdan beklenebileceklerle uyumlu olduğu”na işaret edildi.

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