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İngiltere'de polis, 3 kişinin öldüğü bıçaklama olayının 'terör saldırısı' olabileceğinden şüpheleniyor

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İngiltere'de polis, 3 kişinin öldüğü bıçaklama olayının 'terör saldırısı' olabileceğinden şüpheleniyor
İngiltere'de polis, 3 kişinin öldüğü bıçaklama olayının 'terör saldırısı' olabileceğinden şüpheleniyor

Londra'nın batısındaki Reading bölgesinde bir parkta yaşanan bıçaklama olayında en az 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar da var.

Güvenlik kaynakları BBC'ye, olayın şüphelilerinden birinin tutuklandığını, tutuklunun Libyalı olabileceğini bilgisini verdi. Thames Valley Polisi de bir kişinin tutuklandığını açıkladı ancak kimliğiyle ilgili bilgi vermedi.

Thames Valley Polisi sözcüsü, yaralanan birkaç kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Forbury Gardens'a gelen çok sayıda ambulans olay yerinden ayrıldıktan sonra park, polis incelemesi için kordona alındı.

Saldırganın ne amaçla olayı gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor ancak terörle mücadele ekipleri de olay yerine gitti.

Akşam saatlerinde Forbury Gardens'da meydana gelen olayda ölü ve yaralı sayısı henüz resmi olarak açıklanmadı.

BBC'ye konuşan güvenlik kaynakları, polisin 'terör saldırısı'ndan şüphelendiğini söyledi.

Bir görgü tanığı da BBC'ye, bir kişinin parkta oturan gruplara sırayla koşarak yaklaştığını ve birçok insanı bu şekilde bıçakladığını anlattı.

Olaydan birkaç saat sonra yaklaşık 10 polisin zırhlı şekilde Basingstoke Yolu'ndaki evlere girerken görüldüğü belirtiliyor.

Başbakan Boris Johnson da olayla ilgili açıklamasında "Aklının Reading'deki dehşet verici olaydan etkilenenlerde olduğunu" söyledi ve olay yerinde görev yapan acil servise teşekkür etti.

Güney Merkez Ambulans Servisi, bu olayın sonucunda yaralanan birkaç kişiyi tespit ettiklerini ve tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

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