İngiltere'de polis PKK yandaşlarına müdahale etti

Terör örgütü PKK yandaşlarının İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlediği gösteride en az 3 kişi gözaltına alındı.
İngiltere'de BBC önünde toplanan terör örgütü PKK yandaşları, Parlamento Meydanı’na yürüdü.
Polis, terör örgütünü simgeleyen paçavraları taşıyan gruba Başbakanlık binasına yaklaşık 100 metre kala müdahalede bulundu.
3 PKK yandaşı gözaltına alındı
Kısa süreli arbede yaşanan müdahale sırasında en az 3 PKK yandaşı gözaltına alındı.
Polis, terör örgütünü simgeleyen bazı paçavralara el koydu. Bunun üzerine grup diğer paçavraları gizlemek zorunda kaldı.
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