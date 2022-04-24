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İngiltere'de polis PKK yandaşlarına müdahale etti

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İngiltere'de polis PKK yandaşlarına müdahale etti
İngiltere'de polis PKK yandaşlarına müdahale etti

Terör örgütü PKK yandaşlarının İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlediği gösteride en az 3 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de BBC önünde toplanan terör örgütü PKK yandaşları, Parlamento Meydanı’na yürüdü.

Polis, terör örgütünü simgeleyen paçavraları taşıyan gruba Başbakanlık binasına yaklaşık 100 metre kala müdahalede bulundu.

3 PKK yandaşı gözaltına alındı

Kısa süreli arbede yaşanan müdahale sırasında en az 3 PKK yandaşı gözaltına alındı.

Polis, terör örgütünü simgeleyen bazı paçavralara el koydu. Bunun üzerine grup diğer paçavraları gizlemek zorunda kaldı.

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