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İngiltere'de polise daha fazla yetki veren yasa tasarısı protesto edildi

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İngiltere'de polise daha fazla yetki veren yasa tasarısı protesto edildi
İngiltere'de polise daha fazla yetki veren yasa tasarısı protesto edildi

İngiltere’de polise gösterilere müdahalede daha fazla yetki veren yasa tasarısına karşı protesto gösterisi yapıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce gösterici, yerel saatle 12.00'da Holborn semtindeki Lincoln Parkı'nda bir araya geldi.

"Polise daha fazla yetkiye hayır", "Hakkımızı koruyun", “Polis her yerde, adalet hiçbir yerde” yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, tasarının geri çekilmesini istedi.

Göstericiler, burada yapılan konuşmaların ardından Londra'nın işlek caddelerinde yürüyüş yaptı.

Kentte trafiğin durmasına neden olan gösteride, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Göstericilerden biri, polise daha fazla yetkiler veren yasa tasarısının barışçıl gösterileri ve demokratik hakları ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.

Ülkede hakların korunması için mücadele edeceklerini kaydeden gösterici, yasayla ülkenin "otokratik" bir yönetime yöneldiğini aktardı.

Protestolara neden olan tasarı

Gelecek hafta Lordlar Kamarası'nda görüşülecek tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.

Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün bir kurumun işlerini aksatacak, çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

İçişleri Bakanı, parlamento onayı olmadan nelerin kurumlar ve halk için "ciddi aksaklık" oluşturduğunu tanımlama yetkisine sahip olacak. Dolayısıyla bakan, "ciddi aksaklık" oluşturduğuna karar vererek herhangi bir protestonun bitirilmesini isteyebilecek.

Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek.

Heykellere zarar verilmesi durumunda 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

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