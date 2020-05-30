İngiltere'de Premier Lig dahil profesyonel spor müsabakalarının 1 Haziran'dan itibaren başlatılmasına izin verildi

İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden, İngiltere'de profesyonel spor müsabakalarının 1 Haziran'dan itibaren seyircisiz olarak başlatılmasına izin verildiğini açıkladı.
Dowden, "Futbol, tenis, at yarışı, Formula 1, kriket, golf, rugby ve diğer tüm sporlar kısa bir süre içerisinde ekranlarımıza geri dönecek" dedi.
Dowden, Premier Lig maçlarının BBC ekranlarından ücretsiz olarak canlı yayınlanacağını ifade etti.
Dowden, "Premier Lig maçları, tarihte ilk kez BBC'den canlı yayınlanacak" dedi.
Dowden, insanların maçları evde izlemesinin kamu sağlığı açısından çok ciddi olumlu sonuçları beraberinde getireceğini de sözlerine ekledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.