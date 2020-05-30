  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

İngiltere'de Premier Lig dahil profesyonel spor müsabakalarının 1 Haziran'dan itibaren başlatılmasına izin verildi

» »
İngiltere'de Premier Lig dahil profesyonel spor müsabakalarının 1 Haziran'dan itibaren başlatılmasına izin verildi
İngiltere'de Premier Lig dahil profesyonel spor müsabakalarının 1 Haziran'dan itibaren başlatılmasına izin verildi

İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden, İngiltere'de profesyonel spor müsabakalarının 1 Haziran'dan itibaren seyircisiz olarak başlatılmasına izin verildiğini açıkladı.

Dowden, "Futbol, tenis, at yarışı, Formula 1, kriket, golf, rugby ve diğer tüm sporlar kısa bir süre içerisinde ekranlarımıza geri dönecek" dedi.

Dowden, Premier Lig maçlarının BBC ekranlarından ücretsiz olarak canlı yayınlanacağını ifade etti.

Dowden, "Premier Lig maçları, tarihte ilk kez BBC'den canlı yayınlanacak" dedi.

Dowden, insanların maçları evde izlemesinin kamu sağlığı açısından çok ciddi olumlu sonuçları beraberinde getireceğini de sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Johnson'un baş danışmanı Cummings istifası isteniyor23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:49
  • İngiltere Sağlık Bakanlığı: 351 kişi daha koronavirüsten öldü22 Mayıs 2020 Cuma 17:23
  • İngiltere'de kafe sahibi, önlem için masaları duş perdeleriyle ayırdı21 Mayıs 2020 Perşembe 18:21
  • İngiliz uzman: "Koronavirüs tamamen yok edilemeyecek"19 Mayıs 2020 Salı 18:04
  • İngiltere'de denemeler başlıyor: Köpekler virüsün kokusunu alabilir mi?16 Mayıs 2020 Cumartesi 19:50
  • Londra Belediyesi toplu taşımadaki yoğunluğu azaltmak için yeni bisiklet yolları açıyor14 Mayıs 2020 Perşembe 22:59
  • İngiltere ekonomisi 2008'den bu yana en hızlı daralmasını yaşadı13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:10
  • İngiliz doktor deneme ilacıyla 3 günde koronavirüsü yendi12 Mayıs 2020 Salı 23:33
  • İngiliz bakandan "yurt dışı tatilini unutun" uyarısı12 Mayıs 2020 Salı 22:38
  • İngiltere'de bir evsize 'haklı sebep olmadan yaşadığı yeri terk etmek' suçlamasıyla dava açıldı12 Mayıs 2020 Salı 19:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti