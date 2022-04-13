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İngiltere'de rekor enflasyon

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İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 7 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
İngiltere'de rekor enflasyon

İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 7 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere'de enflasyon rakamları açıklandı.

İngiltere İstatistik Ofisi'nin verilerine göre mart ayında yıllık enflasyon yüzde 7'ye yükseldi. Mart 1992'den beri en yüksek seviye görüldü

Böyleyece yıllık enflasyon yüzde 7 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı ilk kez enflasyona yansıdı

Enflasyon şubat ayında da yüzde 6,2 ile yeni bir rekor kırmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ani etkileri ilk kez enflasyona yansıdı.

İngiltere Merkez Bankası enflasyonun bu yıl sonunda çift hanelere çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

Enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasında son dönemde gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışların etkili olduğu belirtiliyor.

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