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İngiltere'de resmi koronavirüs tahmini: 7,9 milyon kişi hastanelik olabilir, 530 bin kişi ölebilir

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İngiltere'de resmi koronavirüs tahmini: 7,9 milyon kişi hastanelik olabilir, 530 bin kişi ölebilir
İngiltere'de resmi koronavirüs tahmini: 7,9 milyon kişi hastanelik olabilir, 530 bin kişi ölebilir

İngiltere’de hükümet yeni tip koronavirüs Covid-19’a karşı radikal önlemler almazken “sürü bağışıklığı” politikasıyla nüfusun büyük bir çoğunluğunun enfeksiyona bağışıklık geliştirmesi amaçlanıyor. Ancak resmi tahminlere göre ülkede halkın yüzde 80’ine virüsün bulaşması bekleniyor. Bu durumda 7,9 milyon kişinin hastanelik olması ve 320 bin ila 530 bin hayatını kaybetmesi bekleniyor.

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığına bağlı İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu’nun (PHE) hazırladığı belgeyi gören Guardian gazetesinin haberine göre koronavirüs salgınının gelecek yıl bahar aylarına kadar sürmesi bekleniyor. Resmi tahminlere göre önümüzdeki 12 ay içinde ülkenin yüzde 80'ine virüs bulaşacak. Bu da her 5 kişiden 4’üne koronavirüsün bulaşması anlamına geliyor. İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu’nun beklentisine göre virüs bulaşan kişilerin yüzde 15’inin hastaneye yatırılması gerekecek. Bu da 7,9 milyon kişi demek.

2,5 milyon sağlık görevlisi 1 ay çalışamayacak

Virüs sağlık çalışanlarını da etkileyeceğinden sağlık hizmetlerinde sıkıntılar yaşanacak. PHE’nin öngörüsüne göre sağlık sektöründe çalışanlarının 1 milyonu ve sosyal hizmetlerde görev alan 1,5 milyon kişi de virüsten etkilenecek ve bu kişiler yaklaşık 1 ay boyunca çalışamayacak.

Ulusal Sağlık Hizmeti’nde (NHS) görevli koronavirüs konusunda çalışan bir yetkilinin öngörüsüne göre virüsün halkın yüzde 80’ine bulaşması durumunda 500 bin kişiden fazla kişi hayatını kaybedebilir. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre Covid-19’a yakalananlarda ölüm oranı yüzde 3,4. Bu oran İngiltere'de yüzde 1'de kalması ve nüfusun yüzde 80'ine virüsün bulaşması durumunda 531 bin 100 kişi hayatını kaybedecek.

Eğer ölüm oranı Boris Johnson hükümetin en üst düzey tıbbi danışmanı Profesör Dr. Chris Whitty’in iddia ettiği gibi yüzde 0,6’da kalsa bile 318 bin 660 kişinin hayatını kaybetmesi bekleniyor.

İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu’nun "acil durum hazırlığı" biriminin hazırladığı belge ülkedeki hastanelere gönderildi.

Virüs haziranda zirveye ulaşacak sonbaharda yeniden canlanacak

Whitty'nin tahminlerine göre koronavirüs vakalarının İngiltere’de mayıs ayının sonu ile Haziran ortasında en üst noktasına ulaşması bekleniyor. Haziran ve Temmuz aylarınını kapsayan sonraki 10 haftada ölüm oranlarının sıfıra yakın noktaya kadar düşeceği tahmin edilirken Covid-19’un sonbahar ve kış aylarında yeniden çok yüksek oranlara çıkmasından endişe ediliyor.

Başbakan Johnson: Birçok aile sevdiklerini zamansız kaybedecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Mart’taki basın toplantısında hükümetin stratejisinin tamamen bilimsel çalışmalara dayandığı vurgusunu yapmış ve "Daha birçok aile, sevdiklerini zamansız kaybedecek" şeklinde konuşmuştu.

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