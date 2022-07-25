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İngiltere’de sağlık çalışanı açığı büyüyor

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İngiltere'de milletvekilleri tarafından hazırlanan bir rapora göre Ulusal Sağlık Sistemi'ndeki (NHS) çalışan açığı kamu sağlığı için risk oluşturuyor.
İngiltere’de sağlık çalışanı açığı büyüyor

İngiltere’de sağlık çalışanı açığı büyüyor… Ülkede milletvekilleri tarafından hazırlanan raporda, 12 binden fazla doktor ve 50 binden fazla ebe, hemşire açığı olduğu belirtilerek, bu açığın NHS tarihindeki en kötü işgücü krizi olduğu bildirildi.

Raporda, sağlık çalışanı açığını ortadan kaldırmak için etkili adımların atılmaması ve Covid-19 salgını nedeniyle uzamış bekleme sürelerini daha da uzatma riski taşıdığı belirtildi.

Raporu hazırlayan Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesi'ne başkanlık eden Eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, Eylül'de göreve başlaması gereken yeni başbakanın ilgilenmesi gereken öncelikli konulardan birinin sağlık sektöründeki açık olması gerektiğini söyleyerek, “NHS'te istikrarlı bir şekilde çalışan açığı olması hem sağlık çalışanları hem de hastalar için büyük bir risk oluşturuyor. Hükümetin bu sorunu aşmak için uzun vadeli bir planı olmaması da sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor” dedi.

Hükümet ise işgücünün büyüdüğünü ve NHS İngiltere’nin daha fazla personel istihdam etmek için uzun vadeli planlar hazırladığını bildirdi.

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