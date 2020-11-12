  • BIST 1.272
  • Altın 463,148
  • Dolar 7,6920
  • Euro 9,0875
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1150 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

İngiltere’de salgının başından bu yana bir ilk: Günlük koronavirüs vaka sayısı 30 bini aştı

» »
İngiltere’de salgının başından bu yana bir ilk: Günlük koronavirüs vaka sayısı 30 bini aştı
İngiltere’de salgının başından bu yana bir ilk: Günlük koronavirüs vaka sayısı 30 bini aştı

İngiltere'de son 24 saatte 33 bin 470 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti.

İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 595 artarak 50 bin 365 oldu. 

Ülkede 33 bin 470 yeni vaka tespit edildi. Bu, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 290 bin 195’e yükseldi. 

Son 24 saatte 377 bin 608 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 34 milyon 871 bin 387 oldu. 

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 14 bin 30 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 1268'inin yoğun bakımda yattığı açıklandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırma: İngiltere'de Günlük 96 Bin Kişinin Kovid-19'a Yakalandığı Tahmin Ediliyor29 Ekim 2020 Perşembe 17:20
  • Londra’da İki Kıbrıslı Türk Covid-19’dan hayatını kaybetti29 Ekim 2020 Perşembe 17:05
  • İngiltere Kapalı Bölge Maraş Konusunda BM Kararlarına Bağlılık Belirtti24 Ekim 2020 Cumartesi 13:49
  • Brexit: İngiltere vatandaşlarının AB sınırlarından nasıl geçeceği tartışılıyor24 Ekim 2020 Cumartesi 09:00
  • İngiliz Sanatçı Banksy'nin Eseri 9,8 Milyon Dolara Alıcı Buldu22 Ekim 2020 Perşembe 13:47
  • Kraliçe Elizabeth temizlik personeli arıyor: Maaş 196 bin lira!21 Ekim 2020 Çarşamba 15:17
  • AB'den İngiltere'ye " 'Hem karnım doysun hem pastam dursun' olmaz"21 Ekim 2020 Çarşamba 13:19
  • Boris Johnson: Kıbrıs'ta çözüm herkesin çıkarına20 Ekim 2020 Salı 22:14
  • Galler'de 2 Haftalık Karantina İlan Edildi19 Ekim 2020 Pazartesi 17:26
  • Britanya'da gizli polisler şüphelilerle seks yapabilecek: "Olabildiğince kısa tutulmalı..."15 Ekim 2020 Perşembe 20:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti