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İngiltere'de Sel Uyarısı

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İngiltere'de Sel Uyarısı: 24 Saatlik Bir Süre İçinde Bir Aylık Yağış Görülebilir
İngiltere'de Sel Uyarısı

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle nehirler taşarken, yollar sular altında kaldı. Açıklamada, `24 saatlik bir süre içinde bir aylık yağışın görülebileceği` ifade edildi.

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria bölgesinde etkili olan şiddetli yağış seli beraberinde getirdi.

Su seviyesinin yükseldiği nehirler taştı, yolları sel bastı. Meteoroloji ofisi bugün erken saatlerde bölgede bulunan Keswick kamp alanı, Ehen ve Cocker Nehri de dahil olmak üzere bölgede 9 farklı noktada sel uyarısı verdi.

Yağışlar devam edecek

Bölgede elektrik kesintilerinin ve ulaşımda aksamaların olabileceğine yönelik uyarı yapıldı. Açıklamada, `24 saatlik bir süre içinde bir aylık yağışın görülebileceği` ifade edildi.

Bölgedeki bazı yerleşim yerleri selden etkilenirken karayolu ve demiryolu ulaşımının kesintiye uğradığı aktarıldı.

Cumbria İtfaiye ve Kurtarma Servisi, halkın araç kullanmamasına yönelik uyarıda bulundu. Yağışların Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

 

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