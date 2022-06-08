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İngiltere'de sigara içme yaşı 21'e çıkarılabilir

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İngiltere'de, resmi sigara içme yaşının 21'e çıkarılmasına ilişkin planın bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.
İngiltere'de sigara içme yaşı 21'e çıkarılabilir

İngiltere, 2030 yılına kadar sigara içenlerin oranını yüzde 5’e düşürme hedefi doğrultusunda harekete geçti.

Buna göre, ülkede resmi olarak sigara içme yaşının 21’e çıkarılmasına ilişkin planın duyurulması gündemde.

Sağlık Bakanı Sajid Javid’in görevlendirdiği komisyona ait ilgili raporun yarın yayımlanması bekleniyor.

Raporda, tütün şirketlerinin elde ettiği kârlara yeni vergi konulmasının da önerileceği belirtiliyor.

Sigara içen kişi sayısının 6 milyonu bulduğu İngiltere’de, koronavirüs salgınıyla birlikte tütün kullanımı 30 yaş altındaki kişilerde yüzde 25 arttı.

 

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