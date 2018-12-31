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İngiltere’de ‘sığınmacı alarmı’: İçişleri Bakanı Noel tatilini yarıda kesti

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İngiltere’nin doğu kıyısına 6 İranlı sığınmacının botla ulaşması üzerine İçişleri Bakanı Sajid Javid, Noel tatilini yarıda keserek işbaşı yaptı.
İngiltere’de ‘sığınmacı alarmı’: İçişleri Bakanı Noel tatilini yarıda kesti

İngiltere’nin doğu kıyısındaki Kingsdown’da bir plajda bu sabah bulunan İran uyruklu 6 sığınmacının ülkeye botla ulaştığı bildirildi. İranlı sığınmacılarla birlikte kasım ayından bu yana Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye ulaşmaya çalışan sığınmacı sayısı 220’yi buldu.

Gelişme üzerine Noel tatilini yarıda keserek işbaşı yapan İçişleri Bakanı Javid’in konuyla ilgili Fransız mevkidaşı Christophe Castaner ile telefonda görüştüğü açıklandı. Javid, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda da Castaner’e teşekkür ederek, İngiltere ve Fransa’nın yasa dışı göçe karşı birlikte hareket edeceğini belirtti.

İngiltere’ye ulaşan sığınmacıların çoğunluğunu İran ve Suriye vatandaşlarının oluşturduğu belirtiliyor.

‘BREXİT İLE BİRLİKTE SINIR KONTROLLERİ SIKILAŞACAK’ DİYEREK SIĞINMACILARI İKNA ETMİŞLER

Suriye’nin Türkiye sınırındaki sığınmacı kamplarını vuran sel, 25 bin sivilin çadırsız kalmasına neden oldu.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Fransa’da insan kaçakçılarının İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılmasının (Brexit) ardından sınır kontrollerinin sıkılaşacağını öne sürerek sığınmacıları Manş Denizi’ni geçmeye ikna etmeye çalıştıkları ileri sürüldü.

Cuma günü ülkenin doğusundaki liman kenti Dover açıklarında 12 sığınmacı yakalanmıştı.

İngiltere 2015’te Avrupa’da yaşanan büyük sığınmacı krizi sırasında ülkeye ulaşacak sığınmacıları kabul etmeme, buna karşılık Suriye’ye komşu ülkelerdeki kamplardan sığınmacı seçerek almaya karar vermişti.

İngiltere’nin bu kapsamda 2020’ye kadar kabul edeceği açıklanan toplam 23 

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