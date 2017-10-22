İngiltere'de silahlı bir şahıs çok sayıda kişiyi rehin aldı

İngiltere'nin Nuneaton şehrindeki bir eğlence merkezinde av tüfekli bir şahsın çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi.

Nuneaton'daki bir bowling merkezinde gerçekleştiği belirtilen olay için çok sayıda polis ekibinin olay yerine sevk edildiği bildirildi.

Çevredeki kent sakinleri, olay yerine ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Warwickshire polisinin yaptığı açıklamada, halkın olay yerinden uzak durması çağrısında bulunuldu.

Görgü tanıkları, 'Bermuda Park' isimli eğlence merkezinde çok sayıda çocuğun bulunduğunu bildirirken, yetkililer rehin alınan kişilere ilişkin bir açıklama yapmadı.

Olay yerinin çevresine çok sayıda silahlı polis ekipleri ile acil müdahale ekiplerinin gönderildiği, bölgede helikopterlerin uçuş yaptığı belirtiliyor.

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