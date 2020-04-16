  • BIST 96.249
  • Altın 382,778
  • Dolar 6,9306
  • Euro 7,5110
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamaları en az 3 hafta uzatıldı

» »
İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamaları en az 3 hafta uzatıldı
İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamaları en az 3 hafta uzatıldı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkede sokağa çıkma kısıtlamalarının en az 3 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Dominic Raab'ın açıkladığı kararla, sokağa çıkma kısıtlamaları ilk etapta 7 Mayıs'a kadar sürecek.

Daha sonraki süreçle ilgili karar ise önümüzdeki haftalarda yaşanacak gelişmeler doğrultusunda verilecek.

Raab, koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatmayı hedeflediklerini belirterek, hastanelerde tedaviye ihtiyaç duyan kişilerin sayısını azaltmak istediklerini vurguladı.

Her aşamada bilim insanlarının tavsiyelerine kulak verdiklerini kaydeden Raab, sosyal mesafe kurallarına uyulmasının sonuç vermeye başladığını gördüklerini kaydetti.

Raab, koronavirüse yakalanan Başbakan Boris Johnson'ın tedavi sürecinde başbakanlık görevine vekalet ediyor.

Ülkede son 24 saatte hastanelerde 861 kişi daha koronavirüs sonucu hayatını kaybetmiş, can kaybı sayısı 13 bin 729'a yükselmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boris Johnson’ın koronavirüs testi negatif çıktı13 Nisan 2020 Pazartesi 17:10
  • Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı13 Nisan 2020 Pazartesi 16:41
  • Tedavisi tamamlanan Boris Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti12 Nisan 2020 Pazar 15:20
  • Birleşik Krallık genelinde son 24 saatteki ölü sayısı 917, toplam ölü sayısı 10 bine yaklaştı11 Nisan 2020 Cumartesi 17:59
  • İngiltere: Hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 50'yi aştı, Kıbrıslı Rumlar ise 100'ü aştı11 Nisan 2020 Cumartesi 17:40
  • Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderildi11 Nisan 2020 Cumartesi 11:45
  • İngiltere’de binlerce litre süt kanalizasyona döküldü10 Nisan 2020 Cuma 16:33
  • Britanya başbakanı yoğun bakımdan çıktı10 Nisan 2020 Cuma 15:50
  • İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı10 Nisan 2020 Cuma 11:01
  • İngilizler karantina dinlemiyor: Geçen hafta 660 parti basıldı09 Nisan 2020 Perşembe 17:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti